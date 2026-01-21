Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.