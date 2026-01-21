🔴 Han sido denunciadas 45 desapariciones. Muchas se resolverán a medida que se incremente el número de identificaciones.
🔴 37 personas siguen ingresadas, 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI.
Tensión en la cúpula de Adif ante las pruebas que apuntan a un fallo de la vía en el accidente mortal de Adamuz
Adif levanta la limitación a 160 km/h en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y la mantiene a 230 km/h en solo cuatro puntos
Según adelanta la SER.
Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente en Gelida
Adif mantiene suspendida este miércoles la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias.
Adif ha informado de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos sobre la misma.
Maquinistas y técnicos de infraestructuras ferroviarias revisan desde anoche mediante convoyes toda la red de Cataluña para garantizar que ningún tramo esté dañado por el temporal, tras el accidente de un tren de la línea R4, que causó un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves.
En este sentido, Adif informa esta mañana de que entre las estaciones de Pradell y Ruidecanyes-Botarell, en Tarragona, ha caído un árbol sobre la infraestructura, lo que afecta a los trenes que circulan entre Reus y Zaragoza.
Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz
Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.
Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.
Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.