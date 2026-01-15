Víctor, el hijo de José Luis Ábalos sobre su vida en la cárcel: "Mi padre se siente un preso político. Pasa mucho frío”

Víctor destacó la ruptura de su padre con el PSOE, el sentimiento de traición y la deshumanización mediática sufrida durante el proceso judicial.

Afirmó que el rescate de Plus Ultra fue impulsado por Zapatero y que su padre no era el responsable ni tenía relación estructural con Venezuela.

Defendió que el exministro actuó bajo órdenes institucionales en el caso Delcy Rodríguez y negó cualquier implicación en teorías de maletas con dinero o vínculos con Venezuela.

Víctor Ábalos habló en Telecinco sobre la situación de su padre, José Luis Ábalos, en prisión provisional, asegurando que se siente un preso político y pasa mucho frío.

Víctor Ábalos decidió romper su silencio en el programa El Precio de: Ábalos, mi padre, emitido en Telecinco.

Lo hizo para hablar sobre su padre, José Luis Ábalos, ingresado en prisión provisional desde hace 49 días, antes del inicio de los juicios a los que deberá enfrentarse.

Trató de realizar un relato personal del exministro. Desde la vivencia familiar. Y desde una idea que repitió de forma constante. "Privar de libertad a una persona es lo más duro que hay".

Víctor Ábalos explicó que no hubo margen para despedidas. "No hubo ocasión para despedirse ni siquiera". El ingreso fue inmediato. Sin transición. Sin preparación emocional.

Relató su primera impresión al verle en prisión. "Ya cuando llegas, el reo ya está en su locutorio". Y añadió un detalle concreto que, según él, se repite en cada conversación. "De lo que más se queja es de la humedad que hay".

"Pasa mucho frío", afirmó. Lo dijo sin dramatizar, pero con insistencia. Como un elemento constante en el día a día de su padre.

Víctor Ábalos, en el plató de Telecinco

Más allá de lo físico, Víctor puso el acento en el estado anímico. "Yo le veo fuego en los ojos". Y, acto seguido, verbalizó lo que considera la clave de todo el proceso: "Se siente un preso político".

Aseguró que habla con él con frecuencia. "Hoy he hablado con mi padre", dijo durante el programa. Y negó que le pidiera instrucciones o consignas. "No, simplemente me ha dicho que esté tranquilo y que confía en mí".

La persecución

Víctor Ábalos sostuvo que su padre vive el proceso como una campaña de desgaste previa al juicio.

"Convertirse en apestado cuesta muy poco en este país". Y añadió: "Simplemente se requieren ciertas herramientas y financiación".

A su juicio, la imagen pública de Ábalos se ha destruido en tiempo récord. "Más de cuarenta años de trayectoria política cargársela en cinco minutos".

Habló de deshumanización. De pérdida de matices. "Es importante esa deshumanización para que todo valga".

Y comparó el trato recibido con otros casos. "Hay personas con delitos de terrorismo o asesinato que están más humanizadas que la figura de mi padre".

Víctor Ábalos sobre si su padre podría dar información sobre "delitos cometidos por otros" ⤵️



📺 #ElPrecioDe

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/vU1I076zXd — Telecinco (@telecincoes) January 15, 2026

El episodio Delcy

Uno de los bloques centrales de su intervención fue el viaje de Delcy Rodríguez a España. Víctor defendió que su padre actuó dentro de un marco estrictamente institucional.

Aseguró que el Gobierno conocía el viaje. "El presidente conocía la llegada de Delcy Rodríguez".

Y precisó que la actuación de Ábalos respondió a una llamada directa. "La persona que llama a mi padre para que vaya al aeropuerto es el propio presidente Pedro Sánchez".

Según explicó, el objetivo era evitar un conflicto mayor. "Lo que intentó mi padre es evitar un conflicto diplomático". Y se preguntó qué alternativa real existía. "¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran arrestado a Delcy Rodríguez?".

Negó de forma tajante las teorías sobre maletas con dinero u oro. "Es imposible que un avión de ese tamaño lleve cuarenta maletas". Y fue más allá: "Si las llenamos de oro, cocaína y dólares, es que ni despega".

Calificó esas versiones como un mito. "Eso es una leyenda, un mito de la parte mediática".

Venezuela y Zapatero

Víctor Ábalos sostuvo que su padre no tiene una relación estructural con Venezuela. "Mi padre ha visitado una o dos veces Venezuela en su vida". Y añadió: "No tiene vínculos apenas con Venezuela".

En ese contexto, situó el papel de José Luis Rodríguez Zapatero. "La motivación capital del viaje de Delcy tiene que ver con la figura de Zapatero".

Y remarcó: "Cuando está Zapatero en la agenda, todo lo demás es accesorio".

Insistió en que su padre no formaba parte de esa interlocución. "Mi padre no era el nodo articulador". Y defendió que fue utilizado como fusible político.

Plus Ultra

Sobre el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, Víctor afirmó que su padre no lo impulsó. "Es un rescate que se cierra a espaldas de mi padre". Y aseguró que se enteró en el propio Consejo de Ministros.

Señaló directamente a Zapatero. "Zapatero es el responsable del rescate de Plus Ultra". Y añadió: "Es el presidente en la sombra".

Relató una conversación posterior entre Ábalos y Sánchez en la que el ministro le pide explicaciones por el rescate. "La respuesta fue: 'pues tú sabrás'".

Y explicó cómo lo interpretó: "Eso se puede entender como una amenaza, como 'no pongas problemas'".

La ruptura con el PSOE

Víctor Ábalos describió la salida del PSOE como una de las heridas más profundas. "Mi padre se ha sentido traicionado por el partido". Y puntualizó: "Pedro Sánchez no es el Partido Socialista".

Defendió que la relación entre Sánchez y Ábalos fue mucho más que política.

"Hablaban a diario y muchas veces al día". Y fue tajante: "No le cabe a nadie en la cabeza que no fueran amigos".

Cara a cara con Aldama

El programa terminó con un enfrentamiento telefónico con Víctor de Aldama. Víctor Ábalos rechazó sus acusaciones. "Eres tú el que tiene que demostrar todo eso".

Defendió su derecho a hablar. "Me habéis destrozado la vida". Y cerró con una acusación directa: "Tú, por librarte de la cárcel, eres capaz de vender a cualquiera".

Víctor Ábalos cerró su intervención sin matices. Su padre, insiste, "no está aquí para estar diez años". Mientras tanto, cumple prisión. Se siente un preso político. Y pasa frío.