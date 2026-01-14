Exteriores recomienda a los españoles que estén en Irán abandonar el país "haciendo uso de los medios disponibles"

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los españoles en Irán abandonar el país usando cualquier medio disponible y desaconseja viajar allí. La recomendación se produce tras protestas masivas en Irán, con cientos de muertos y miles de detenidos, además del conflicto reciente con Israel. Las comunicaciones y el acceso a Internet en Irán están bloqueados y la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones. Exteriores advierte no participar en manifestaciones, ni tomar fotos o vídeos fuera de áreas turísticas, y evitar pronunciarse sobre temas políticos o religiosos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un aviso en el que recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país "haciendo uso de los medios disponibles". Igualmente desaconseja viajar a la República Islámica.

"El Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna", advierte el departamento que dirige José Manuel Albares en su página web.

Exteriores explica que, al conflicto de junio del año pasado, en referencia a la Guerra de los 12 días entre Israel e Irán, la nación persa se ha visto sacudida desde el pasado 28 de diciembre por las masivas protestas en más de un centenar de ciudades del país que han dejado centenares de muertos y miles de detenidos.

Al bloqueo de las comunicaciones impuesto por el régimen de los ayatolás, se suma que la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones.

Ante esta situación, Exteriores recomienda verificar con las compañías la situación de las conexiones aéreas ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación.

También, señala que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros.

Recomienda también permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por Internet.

"Los cortes en las comunicaciones e Internet, ahora bloqueados, son frecuentes. Sistemas de mensajería como WhatsApp y redes sociales tipo Facebook, Twitter o Instagram se encuentran bloqueados. Esto puede significar quedarse incomunicado durante largos periodos de tiempo", señala el Ministerio en su web.

Por otro lado, aconseja a los españoles que se encuentren en Irán que eviten "absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo y hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial".

"Cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades", advierte además de pedir que tampoco se fotografíen o graben instalaciones militares o gubernamentales.

Recomienda además no manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de las redes sociales, recordando que varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos.

Por último, explica que en el caso de los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo será su empresa la encargada de gestionar la debida autorización para salir del país. "La embajada no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles que se encuentren aquí, ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní", subraya,