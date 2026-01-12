Una ONG de mujeres que financió Belarra, en quiebra y condenada por el despido de una empleada tras ser madre

ISMUR se financiaba principalmente con subvenciones públicas, recibiendo más de 79.000 euros en 2023 y algo más de 25.000 euros en 2024, pero actualmente carece de fondos suficientes.

Además, la organización (denominada ISMUR-Iniciativa Rural Mujeres Rurales), ha sido condenada por el despido de una de sus dos únicas empleadas, que se produjo mientras ésta gozaba de una reducción de jornada para cuidar de su hijo recién nacido.

Todo ello consta en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que declara nulo el despido de esta trabajadora y ordena aumentar su indemnización. En concreto, desde 6.456 euros hasta casi 28.000.

La sentencia relata que la empleada, educadora social de profesión, fue despedida el 2 de abril de 2024. Previamente, a finales de 2022, había solicitado, tras tener un hijo, una reducción de su jornada, que todavía seguía vigente.

La otra trabajadora de la ONG también fue despedida el mismo día. Por "falta de liquidez", ISMUR no puso a disposición de ninguna de ellas la indemnización contemplada en un inicio.

Tal y como subraya la sentencia, la organización se nutría fundamentalmente de subvenciones públicas.

En el ejercicio de 2023, recibió 79.362 euros por parte del Ministerio de Asuntos Sociales (anterior denominación de Derechos Sociales) y de la Junta de Castilla y León. De esa cantidad, 53.200 euros provenían el Fondo Social Europeo (FSE).

En el ejercicio de 2024, recibió 25.606 euros, sin subvención alguna del FSE, y que le fueron abonados mediante anticipos trimestrales.

En la web de la ONG, consta una publicación (con fecha 24 de abril de 2023) que informa de una subvención del Ministerio de Derechos Sociales, cuando aún lo dirigía la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para la elaboración del proyecto Brecha digital y mujeres rurales.

Entre otras labores, pretendía realizar un mapeo de todos los puntos de acceso a Internet de carácter gratuito que hay en la provincia de Segovia, para facilitar su uso.

A fecha de 2 de abril de 2024, cuando se produjeron ambos despidos, la cuenta de ISMUR contaba con 16.098 euros. Y, como destaca el TSJCyL, esta cantidad hubiera sido suficiente para poner a disposición de la demandante los 6.456 euros que, en un inicio, le fueron concedidos como indemnización.

Además, el despido de una mujer que tiene concedido una reducción de jornada para cuidar de su hijo debe considerarse nulo. Y así lo hace ahora el TSJ castellanoleonés, lo que supone incrementar la cantidad que debe recibir la mujer.

"El hecho de la falta de puesta a disposición, en los términos indicados, del importe de la indemnización a la trabajadora conllevaría la declaración de improcedencia del despido. Si bien, al encontrarse en situación de reducción de jornada por guardia legal (...) la calificación que debe otorgarse es la de nulidad", reza la sentencia, fechada el pasado diciembre.

Más indemnización

Por ello, el TSJCyL incrementa el periodo que debe ser tenido en cuenta para calcular la indemnización. La mujer deberá recibir 13.928,20 euros, derivados de su sueldo diario desde el inicio del contrato con ISMUR, en 2018, hasta la fecha de la sentencia que le reconoció la indemnización de 6.456 euros.

Y, además, la demandante debería ser indemnizada con otros 13.864,89 euros extra.

En el juicio, la mujer despedida explicitó "la imposibilidad de readmisión" en la ONG, dada su situación financiera, por lo que, pese a ser su despido nulo y contar con esa posibilidad, la ha rechazado.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ISMUR a través de un correo electrónico. Por el momento, no ha obtenido respuesta.