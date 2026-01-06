Hallan un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia
Las autoridades indonesias han encontrado un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española.
El cuerpo hallado aún no ha sido identificado, pero podría corresponder a uno de los hijos de Fernando Martín, entrenador del filial femenino del Valencia CF.
El naufragio ocurrió el pasado 26 de diciembre en las aguas del Parque Nacional de Komodo.
La Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate de Indonesia continúa las labores de búsqueda en la zona del accidente.
