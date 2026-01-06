Hallan un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

Las autoridades de Indonesia han confirmado el hallazgo de un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española.

El cuerpo, todavía sin identificar, podría pertenecer a uno de los hijos de Fernando Martín, el entrenador del filial femenino del Valencia CF, del que también se localizó su cuerpo el pasado 4 de enero.