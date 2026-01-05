Encuentran muerto al preso de ETA Iban Apaolaza, que estaba en tercer grado penitenciario y había salido a hacer senderismo

Imagen de un helicóptero de la Ertzintza en Peñas de Aia. X

Las claves nuevo Generado con IA El preso de ETA Iban Apaolaza Sancho, en tercer grado penitenciario, fue hallado muerto en Peñas de Aia (Gipuzkoa) tras haber salido a hacer senderismo. Apaolaza estaba controlado por una pulsera telemática y su familia denunció su desaparición al no regresar de su excursión. La Audiencia Nacional había condenado a Apaolaza a 123 años de prisión por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en 2000. El dispositivo de búsqueda incluyó a la Ertzaintza, Bomberos, Policía Local y Cruz Roja, localizando el cuerpo en una zona de difícil acceso.

Un dispositivo de búsqueda ha encontrado este lunes en Peñas de Aia (Gipuzkoa) el cuerpo sin vida del preso de ETA Iban Apaolaza Sancho que disfrutaba del tercer grado penitenciario y había salido ayer a hacer senderismo por esta zona del término municipal de Oiartzun, han confirmado fuentes del Gobierno Vasco.

Apaolaza estaba sujeto a control telemático con una pulsera de localización, por lo que no iba a dormir a prisión, han precisado las fuentes, que desconocen la causa del fallecimiento, pero que en cualquier caso se ha debido a circunstancias fortuitas.

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite señaló en abril del pasado año, cuando denunció nuevas concesiones de terceros grados a presos de ETA, que de las 18 progresiones de grado que había otorgado hasta el momento el Departamento de la socialista María Jesús San José, solo una había recaído "en un etarra no vinculado a la izquierda abertzale".

Explicaba que se trababa de Apaolaza, que no figuraba en las listas de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat desde enero de 2020 y tampoco estaba "entre los presos de la disidencia".

La Audiencia Nacional le condenó en 2015 a 123 años de prisión por su participación en el asesinato del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco el 21 de enero de 2000, el primero cometido tras la ruptura de la tregua de 1998. La pena fue confirmada un año después por el Tribunal Supremo.

Iban Apaolaza, de 54 años, salió este domingo a hacer una ruta de senderismo por el parque natural de Peñas de Aia, en el término municipal de Oiartzun (Gipuzkoa) y su familia denunció su desaparición por la noche al no haber regresado a casa.

Poco antes de la medianoche se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron recursos de la Ertzaintza, el helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate, Bomberos, Policía Local y Cruz Roja. Su cuerpo fue localizado alrededor de las 10:00 horas.

La dificultad de acceso al lugar donde se encontraba el cadáver obligó a la intervención del helicóptero de la Ertzaintza, que lo rescató y lo transportó hasta el punto de encuentro con la funeraria para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián. EFE