El 72% apoya que la Policía informe de la nacionalidad de los autores de los delitos, como hacen Ertzaintza y Mossos

El 76% de los españoles cree que debería endurecerse el control de fronteras y el 84% del crecimiento poblacional reciente corresponde a inmigrantes, que sostienen el crecimiento económico y del empleo.

Datos oficiales muestran que los extranjeros, que representan alrededor del 13% de la población, cometen proporcionalmente más delitos sexuales y robos con violencia que los españoles.

El Ministerio del Interior y varias ONG rechazan la divulgación de la nacionalidad de los delincuentes, alegando que puede fomentar la discriminación y el racismo.

El 72% de los españoles apoya que la Policía Nacional informe sobre la nacionalidad de los autores de delitos, práctica ya adoptada por Ertzaintza y Mossos.

El 72% de los españoles apoya que la Policía Nacional informe de la nacionalidad de los autores de los delitos, como ya hace la Ertzaintza (la policía autonómica vasca) y como han comenzado a hacer los Mossos d'Esquadra en Cataluña desde el 1 de enero.

Así se desprende del último sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que revela que tanto hombres como mujeres secundan esta fórmula.

Después de que la Ertzaintza comenzara con esta práctica el pasado año, el Ministerio del Interior salió al paso y rechazó que la Policía Nacional vaya a divulgar, por el momento, la nacionalidad de los delincuentes.

El ministro Fernando Grande-Marlaska declaró que esta praxis "no es necesaria para prevenir delitos" y que la "criminalidad depende de vulnerabilidad, no de la nacionalidad".

Diversos colectivos y oenegés también han criticado esta práctica, por considerar que resulta "racista" y que fomenta la discriminación hacia los migrantes.

No obstante, algunos organismos estatales sí disgregan, en ocasiones, ciertos datos de delincuencia por nacionalidad.

Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad informó de que el 68,8% de las agresiones sexuales registradas durante 2025 fueron cometidas por españoles y un 32%, por varones de otra nacionalidad.

‼️El 68,8% de los agresores sexuales, registrados durante este año, tienen nacionalidad española frente al 32% de otras nacionalidades. pic.twitter.com/tOR4QY2nR4 — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) September 4, 2025

Teniendo en cuenta que los extranjeros representan en torno a un 13% o un 14% de la población, esta estadística indica que cometen casi tres veces más delitos sexuales que los nacidos en España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ofrece este desglose. Según sus datos, en 2024 un total de 64.075 extranjeros mayores de 18 años fueron condenados por, al menos, un delito.

¿Y los españoles? Unos 162.000. Es decir, sólo dos veces y media más, pese a que los nacidos en el país representan más del 85% de la población total.

El dato de extranjeros condenados en España por al menos un ilícito no ha hecho más que crecer, casi año a año. En 2013, la cifra era de 45.707.

Informe de la Ertzaintza

En su primer informe oficial que desglosa la nacionalidad de los detenidos, fechado en noviembre de 2025, la Ertzaintza desveló que el 64,2% de ellos (de enero a septiembre 2025) eran extranjeros, frente al 35% de españoles.

Estos datos, además, aparecían disgregados por delitos. En agresiones sexuales, el porcentaje de extranjeros alcanzó el 68% y en robos con violencia, el 77%.

Así las cosas, como refleja el sondeo de SocioMétrica, casi tres de cada cuatro españoles prefiere que la Policía Nacional imite a la Ertzaintza y también revele la nacionalidad de los arrestados.

Por otro lado, el 63,9% de los españoles cree que la inmigración actual es "excesiva". El porcentaje escala a casi el 70% si sólo se tiene en cuenta la respuesta de las mujeres.

Por partidos, tan sólo un 14,6% de los votantes de Podemos o Sumar cree que hay demasiados migrantes en el país, frente a un 95,8% de simpatizantes de Vox que así lo considera.

El 76% de los españoles también cree que se debe endurecer el control de nuestras fronteras. Así lo comparten, además, un 45,5% de electores del PSOE y un 55,9% de los votantes de opciones nacionalistas.

En enero de 2025, el porcentaje de ciudadanos que pedía mano dura contra la inmigración ilegal era del 67,1%. Es decir, la cifra ha subido casi nueve puntos en tan sólo un año.

Ahora bien, a día de hoy, casi la mitad de los encuestados por SocioMétrica —especialmente, los varones— cree que la inmigración "beneficia" a la economía española, frente a un tercio, que estima que la "perjudica". La discrepancia entre votantes de derechas y de izquierdas también se advierte en este asunto.

En efecto, según el último informe de Funcas, publicado el pasado 27 de diciembre, el 40% del empleo creado entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2024 ha sido ocupado por extranjeros.

La inmigración, además, aporta el 84% del crecimiento de la población española. A fecha de 1 de octubre de 2025, los ciudadanos de nuestro país se cifraban en 48.946.035.

Desde el 1 de enero de 2022, la población española ha crecido en 1,5 millones, de los cuales el 84% son extranjeros y sólo 232.000, nacidos en España.

La población inmigrante "ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra", tal y como subraya Funcas.

Por su parte, el último Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo de BBVA Research y Fedea arroja un dato similar.

¿Cuál? Que todo el empleo adicional creado desde la pandemia se concentra en la población extranjera, mientras que la ocupación de los españoles apenas se mueve.​

Ficha técnica

Se han realizado 2.216 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 23 a 27 de diciembre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.