La Aemet activa el aviso rojo en Vega del Segura (Murcia) ante el peligro provocado por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado durante esta mañana el aviso rojo por lluvias torrenciales en la comarca de Vega del Segura (Región de Murcia), según ha informado el propio organismo.

La Aemet ha registrado más de 60 litros de agua acumulados en 1 hora en los municipios de Fortuna y Albanilla, las zonas más afectadas hasta el momento.

El aviso rojo estará activo, al menos, hasta las 12.00 de la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología ha pedido "precaución" y ha detallado que puede haber "impactos corriente abajo".

Por su parte, el resto de la Región de Murcia seguirá en aviso amarillo.

