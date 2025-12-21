Pedro Sánchez se somete en Extremadura al primer examen de las urnas tras el estallido de los escándalos de corrupción
Último sondeo de Extremadura: Guardiola sigue al alza y el PSOE a la baja, pero sólo un gran final le daría la mayoría absoluta
Los colegios electorales abren a las 9:00
Un total de 860.375 ciudadanos de Extremadura están llamadps a las urnas en alguno de los 791 centros de votación que este domingo, 21 de diciembre, abren sus puertas desde las 9:00 horas con motivo de las elecciones autonómicas, en las que se han habilitado 1.400 mesas electorales.
Elecciones de Extremadura 2025
Comienza la jornada electoral en Extremadura, convocada de forma anticipada después de que María Guardiola, candidata del Partido Popular, decidiera adelantar los comicios al no lograr los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos de 2026.
Un día clave para la política regional que, sin embargo, trasciende lo autonómico.