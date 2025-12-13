Feijóo exige elecciones por "decencia" y acusa a Sánchez de "encubrir a una manada de machistas y corruptos"

Las claves nuevo Generado con IA Feijóo exige elecciones por "decencia" y acusa a Sánchez de encubrir a corruptos y machistas en el PSOE. El líder del PP señala que el PSOE está "degenerado" y critica a Sánchez por apropiarse del partido y querer controlar el país e instituciones. Feijóo denuncia que Sánchez ha intentado encubrir casos de corrupción y acoso machista entre miembros destacados del PSOE. El PP afirma que las acusaciones al PSOE no son hechos aislados, sino un "código de conducta" dentro del partido socialista.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención en el acto de campaña electoral de Extremadura celebrado este sábado en Navalmoral de la Mata (Cáceres), para acusar a Pedro Sánchez de haber tratado de "encubrir" a los "corruptos" y "machistas" que hay en sus filas.

Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado", "a imagen y semejanza" de una persona que "se lo ha apropiado", en referencia a Sánchez, a quien ha recriminado que también quiere apropiarse del país y de las instituciones.

El líder del PP ha llamado a "echar" a Pedro Sánchez en las urnas para acabar con la "degradación total" que su Gobierno ha traído al país y a las instituciones, empezando por hacerlo el 21 de diciembre en Extremadura.

El presidente de los 'populares' ha censurado que Sánchez haya querido "encubrir" los billetes de 500 euros que "corrían" por Ferraz, la sede del PSOE; a su hermano, que estaba en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura; y los "negocios" que financiaban sus campañas.

"Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", ha añadido Feijóo.

En los últimos días el PSOE ha sido nuevamente el centro de la polémica política por el destape de nuevas acusaciones de acoso machista que han protagonizado diferentes miembros del partido, desde exresponsables de Moncloa hasta alcaldes y dirigentes autonómicos.

Los casos implican a Paco Salazar, Antonio Navarro, José Tomé, Javier Izquierdo, Francisco Luis Fernández y Toni González, quien ha dimitido de su cargo como número dos del PSOE valenciano pero no como alcalde de Almussafes.

Ante esta serie de acusaciones, los populares han tildado al PSOE de haber querido "dar lecciones a todo el mundo" mientras "encubrían a una panda de machistas".

“Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que, entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador”, increpó Feijóo a Sánchez este pasado miércoles durante la sesión de control del Congreso.

Durante esta intervención en el Congreso Feijóo también acusó a Sánchez de tener unos falsos valores feministas: "El feminismo no se predica, se practica".

En sus palabras, el líder del PP también aseguraba que estas acusaciones ya no son un caso aislado sino "un código de conducta" del PSOE.