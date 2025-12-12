"Plagado de escándalos", "corrupto" y marcado por el acoso sexual: así ve la prensa europea el vía crucis de Sánchez

Las claves nuevo Generado con IA La prensa europea describe al gobierno de Pedro Sánchez como plagado de escándalos, corrupción y acusaciones de acoso sexual dentro del PSOE. Medios internacionales como AFP, Reuters, Politico, The Guardian y Le Monde destacan la mala gestión de las denuncias de acoso sexual y la pérdida de credibilidad feminista del Ejecutivo. Algunas voces dentro del partido y aliados como Sumar reclaman medidas urgentes y una reestructuración profunda ante la crisis interna del PSOE. En contraste, la revista italiana L’Espresso ha designado a Pedro Sánchez como persona del año, valorando su liderazgo y políticas sociales.

"Nuevo golpe para Sánchez, un presidente español plagado de escándalos". "Los socialistas españoles, bajo fuego por las acusaciones de acoso sexual". "El PSOE, sacudido por el escándalo". La prensa europea no se ahorra adjetivos en las últimas semanas para describir la situación que vive el Ejecutivo español.

No solo los medios. Las agencias de noticias más relevantes del panorama global han difundido a sus miles de medios abonados unos análisis poco frecuentes en su servicio que describen la debilidad de un gobierno marcado por los casos de corrupción y los escándalos de acoso dentro del partido.

"Prostitución, acoso sexual: ¿tiene el Partido Socialista Obrero Español un problema con las mujeres?" titula AFP un teletipo difundido por Le Télégrame".

La agencia gala recuerda que Sánchez hizo del feminismo uno de sus cimientos políticos. Y le ha fallado.

"Entre el acoso sexual, el recurso a la prostitución y la deficiente gestión de las denuncias de los trabajadores, el PSOE se ha equivocado completamente estos últimos meses en materia de violencia sexual, con el riesgo de alejar el voto femenino, a pesar de que el feminismo es uno de sus pilares", asegura.

En una línea similar se ha expresado Reuters. La mayor agencia de noticias del mundo difundió a miles de medios de todo el mundo una información bajo un titular bastante más elocuente de lo acostumbrado: "Los socialistas españoles se enfrentan a una reacción violenta por la gestión de las denuncias de acoso sexual".

"El partido, liderado por el primer ministro Pedro Sánchez, está bajo fuego de los sindicatos, la oposición y sus propios socios de coalición por las acusaciones de que creó una plataforma interna para que las mujeres denunciaran acoso o abuso después de que surgiera un caso en julio, pero luego no actuó sobre las quejas presentadas a través de ella", relatan.

A continuación, explica que el jefe del Ejecutivo ha tratado de protegerse de "los escándalos de corrupción que involucran a su esposa, su hermano y figuras importantes del partido".

Igualmente, recuerda que "ha defendido en voz alta sus credenciales feministas", para lo que ha tomado medidas que ahora se tornan solo estéticas como "nombrar a más mujeres que hombres para los principales puestos gubernamentales por primera vez en la historia de España".

Más contundentes son los diarios. Nuevos o tradicionales. Politico tituló "Nuevo golpe para Sánchez, un presidente español plagado de escándalos" para relatar el caso de Paco Salazar, el exasesor de Sánchez que estuvo a punto de ser número tres del PSOE y que tuvo una caída en diferido por los retrasos en las investigaciones.

En la misma línea, The Guardian asegura que "una serie de acusaciones de acoso sexual golpea a un partido ya golpeado por acusaciones de corrupción y reveses políticos".

Las denuncias, según explica el diario británico, "ha llevado a algunas mujeres del partido a pedir medidas urgentes" para frenar el escándalo.

También en esos días, Le Monde retrató al presidente como un hombre "debilitado por una serie de escándalos dentro de su círculo íntimo".

Cuando comenzaba el tsunami del Me Too socialista apenas comenzaba, el histórico diario francés aseguraba que el gobierno español está rodeado de "sobornos, acoso sexual y prostitución", mientras los aliados ya se impacientaban.

La puntilla en los diarios franceses la ha dado Le Parisien este mismo viernes. No solo recuerdan los casos de corrupción y acoso, sino que subrayan, en referencia a Sumar, que "su aliado comunista en la coalición gobernante exige una 'reestructuración a fondo'".

El rotativo parisino incluso intenta adentrarse en la mente del presidente del Gobierno, quien sospechan que debe estar preguntándose "¿acabará esto alguna vez?'.

La web Euractiv también explican en su artículo Los socialistas españoles, bajo fuego por acusaciones de conducta sexual inapropiada que el PSOE vive "un escándalo cada vez más amplio relacionado con acusaciones de acoso sexual".

En vía opuesta

Este panorama va en sentido contrario al de la revista italiana L´Espresso. Para mayor gozo de sus seguidores, el magacín de izquierdas ha designado a Sánchez como persona del año.

"Cada diciembre, al elegir a la Persona del Año, no pretendemos homenajear a los exitosos ni a los icónicos, sino a quienes han logrado transmitir un mensaje claro, una señal. Este año, la señal proviene de Madrid y lleva el nombre de Pedro Sánchez", dice la revista cuyo principal accionista es Carlo de Benedetti, históricamente próximo al centroizquierda italiano.

Ha respinto gli ultimatum di Trump sulle spese militari. Ha ingaggiato una battaglia contro le big tech. Ha difeso i diritti civili. Ha ampliato i flussi migratori regolari. Ha scommesso sulla transizione energetica. Ha denunciato le ipocrisie dell’Occidente sul genocidio a Gaza pic.twitter.com/hG2LQqhjHl — L'Espresso (@espressonline) December 12, 2025

La publicación considera que Sánchez es “un líder capaz, referente de otra política”.

Sánchez ha destacado en sus redes sociales la elección con el siguiente mensaje: "El rechazo a las políticas neoliberales es el éxito del modelo español, que no es otro que el modelo socialdemócrata".