La célula neonazi desarticulada en Castellón iba a expandirse en el norte y sur del país: reclutaba 'online' a "gente inestable"

Los detenidos admiraban a terroristas como Brenton Tarrant y Anders Breivik, responsables de atentados con numerosas víctimas en Nueva Zelanda y Noruega.

Durante la operación se incautaron armas de fuego, armas blancas, equipamiento militar y propaganda neonazi, incluyendo ejemplares de 'Mi lucha' de Adolf Hitler.

El grupo planeaba expandirse por el norte y sur del país, reclutando a personas inestables a través de redes sociales para preparar atentados contra instituciones democráticas.

La Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista de la organización neonazi internacional The Base en España.

La organización terrorista internacional The Base "quería expandirse en el norte y sur de España creando subcélulas" para preparar su "guerra racial" y "sembrar el caos en Occidente".

Se trata de una agrupación neonazi que se había establecido en el litoral valenciano tras llevar a cabo una campaña de propaganda supremacista en redes sociales.

Este lunes, la Policía Nacional ha desarticulado en Castellón la primera célula terrorista de esta organización en nuetro paísy, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL por fuentes de la investigación, sus integrantes se entrenaban para "atentar contra instituciones democráticas".

Tres personas han sido detenidas por su presunta pertenencia a The Base, una red descentralizada, clandestina y considerada terrorista en la UE, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Sus fundamentos se basan en una ideología aceleracionista combinada con el supremacismo blanco. Es decir, buscan provocar el colapso de las sociedades occidentales mediante caos social.

Sus mensajes, según los investigadores, se distribuyen a través de las redes sociales, donde reclutan a "gente inestable o con problemas de socialización" y que sean "más fáciles de radicalizar y adoctrinar".

"Hasta tal punto que un día cualquiera puedan salir y acudir a una mezquita, una sinagoga o cualquier sede de un colectivo considerado enemigo para ellos y hacer el máximo daño posible".

Los agentes habían detectado mediante dispositivos de vigilancia que estos individuos realizaban "entrenamientos tácticos" como los que desarrollan las unidades militares, tanto en interiores como en exteriores, para preparar dichos golpes.

Aunque todavía se desconoce si desde la célula de The Base en Castellón se estaban planeando atentados contra edificios o figuras políticas concretas en territorio español.

El acopio de armamento incautado durante los cinco registros practicados en la provincia pone de manifiesto el nivel de preparación alcanzado por estos extremistas.

Los agentes intervinieron nueve armas —dos de ellas de fuego— más de una veintena de armas blancas, munición, un completo equipamiento táctico militar, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, así como propaganda de The Base y parafernalia neonazi, incluidos varios ejemplares del libro Mi lucha de Adolf Hitler.

La investigación se inició a principios de este año cuando los agentes policiales especializados en antiterrorismo descubrieron a un individuo muy radicalizado alineado con los postulados de la organización.

En los últimos meses, los miembros de la célula habían intensificado sus actividades de captación, enaltecimiento de acciones violentas de otras organizaciones terroristas afines y difusión de contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

Sus "héroes"

Las fuentes de la investigación han concretado las referencias de estos individuos: "B. Tarrant o A. Breivik, esos son sus héroes y ejemplos a seguir".

Brenton Tarrant (a menudo referido como B. Tarrant) es un terrorista australiano responsable de los atentados contra dos mezquitas en Christchurch (Nueva Zelanda) en 2019, donde asesinó a 51 personas y dejó decenas de heridos.

Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena más severa del país.

Tarrant cometió los ataques mientras transmitía en directo todo el ataque por Facebook Live a través de una cámara montada en su cabeza. Días antes, publicó un manifiesto de 74 páginas en el que exponía una ideología de supremacía blanca basada en la conspiración del "reemplazo blanco".

Anders Behring Breivik es el terrorista responsable de los ataques con explosivos que causaron la muerte de 77 personas en Noruega

Breivik también distribuyó por redes sociales un manifiesto de 1.500 páginas en el que describía una ideología fundamentada en la oposición al islam y la conspiración del "marxismo cultural".