Planas afirma que "un tercio" de los certificados de exportación de carne de cerdo están "bloqueados" por la peste porcina

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha informado que cerca de un tercio de los certificados de exportación de carne de cerdo están bloqueados debido a la peste porcina africana. Actualmente, de los 400 certificados de exportación a 104 países, aproximadamente un tercio no se pueden utilizar por el brote de la enfermedad. El Gobierno trabaja para reactivar estos certificados y restablecer la normalidad en las exportaciones de carne de cerdo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este sábado que cerca de "un tercio" de los certificados de exportación de carne de cerdo están "bloqueados" por el brote de peste porcina africana.

"De los 400 certificados de exportación a 104 países, un tercio están bloqueados. Estamos trabajando para reactivarlos lo antes posible", ha detallado Luis Planas este sábado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.