El papa León XIV acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras las acusaciones de acoso sexual a las que se enfrenta

El Vaticano ha aceptado la renuncia de Rafael Zornoza, obispo de Ceuta y Cádiz, tras destaparse unas acusaciones de abusos sexuales que ocurrieron cuando este se encontraba en el seminario de Getafe.

Zornoza presentó su renuncia hace 15 meses, tras cumplir la edad de jubilación de 75 años en julio del pasado año. Esta aceptación ha llegado unos días después de que se hiciera público que se convertía en el primer obispo español en ser acusado de acoso sexual.

El comunicado se ha difundido este sábado en el boletín del Vaticano, en el que no se han explicado los motivos exactos de esta decisión.

La investigación a la que se enfrenta el ya obispo emérito de Cádiz, es por una serie de presuntos abusos sexuales continuados a un menor que ocurrieron entre 1994 y principios de los 2000.

Esta denuncia era conocida por el Vaticano desde hace cuatro meses, y hasta ahora, 12 días después de que se hiciera público el caso, no se había tomado ninguna medida.

Por su parte, León XIV explicó al responder a una pregunta de los medios el pasado martes que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "las consecuencias".

Zornoza defendió su inocencia y suspendió “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo del que nadie sabía nada.

Por el momento no se ha nombrado un sucesor y se designó como administrador Apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, según informó la Conferencia Episcopal Española.

