Interior comprará dos lanchas de asalto con propulsión fueraborda para abordar las de los narcos y sus submarinos

La agresividad del narco se ha incrementado de forma exponencial en los últimos meses. Tanto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan dotarse de los medios adecuados para una situación de confrontación inevitable.

Por eso, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha la adquisición de dos embarcaciones tácticas de asalto con propulsión fueraborda, destinadas al Grupo Especial de Operaciones (GEO), para que esta unidad de élite pueda abordar con garantías las narcolanchas y narcosubmarinos.

Se trata de reforzar la capacidad de la Policía Nacional frente a las organizaciones criminales, que cada vez cuentan con más medios a su alcance para introducir droga en España.

Según un nuevo contrato tramitado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, Interior ha presupuestado un gasto de hasta 830.000 euros, financiado con cargo a los Presupuestos de 2026 y 2027.

Cada unidad tendrá un valor estimado de 415.000 euros, según el desglose remitido por la Dirección General de la Policía al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En la memoria justificativa del proyecto, el comisario jefe del GEO, Alfonso Medrano Juárez, explica que esta capacidad resulta "determinante", en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional.

Estas organizaciones criminales están "cada vez más especializadas y equipadas para perpetrar delitos, procediendo sin ningún tipo de reserva hacia la integridad de las personas, cualesquiera que sea su condición".

Los grupos criminales implicados en el tráfico de cocaína y hachís emplean embarcaciones cada vez más potentes: narcolanchas de alta velocidad, veleros de imponente eslora e incluso semisumergibles capaces de poner en riesgo a las unidades policiales en los abordajes.

La adquisición de las nuevas embarcaciones tácticas de asalto permitirá al Grupo Especial de Operaciones intervenir en entornos marítimos y fluviales de manera rápida y coordinada.

Estas lanchas permitirán al GEO ejecutar abordajes en movimiento y mejorar la movilidad en operaciones de vigilancia, seguridad y protección de instalaciones críticas.

Serán utilizadas en operaciones antiterroristas y asaltos al crimen organizado. También en maniobras rápidas en estuarios, rías y zonas costeras.

Carencia de embarcaciones

Ahora, la carencia de embarcaciones con estas características está limitando las capacidades del GEO en entornos donde la rapidez, la maniobrabilidad y la seguridad son factores críticos.

Debido a la mejora de las capacidades de los narcotraficantes, los mandos del GEO han detectado la "necesidad operativa" de contar con dos embarcaciones específicas para sus operaciones de alto riesgo.

La Policía Nacional justifica la compra en el incremento del riesgo durante las operaciones marítimas.

Los clanes de la costa de Andalucía, de Galicia, de la costa mediterránea y del Estrecho han aumentado la potencia de sus embarcaciones y la agresividad en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Aunque el GEO es una unidad históricamente asociada al asalto terrestre, las necesidades operativas actuales requieren reforzar su capacidad marítima.

Las nuevas embarcaciones forman parte de una estrategia para ampliar su alcance y permitir operaciones coordinadas con las unidades de lucha contra el narcotráfico en mar abierto.

El tiroteo en el que resultó herido un policía en Isla Mayor la semana pasada y la operación precisamente del GEO en Toledo contra una banda de sicarios y extorsionadores dominicanos ponen de relieve que los enfrentamientos directos de agentes con narcotraficantes se están convirtiendo en algo habitual.

"La situación es cada vez más peligrosa", admiten fuentes de los mandos del Ministerio del Interior a EL ESPAÑOL. "Necesitamos más medios y capacitación, y el cambio en el principio de autoridad".

"Es evidente que los narcos han subido un peldaño el nivel de violencia. No es una buena señal, y eso lo sabemos todos", señalan estas mismas fuentes.