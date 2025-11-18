Cerdán usaba la sede de Ferraz para reunirse con Antxon, su socio en la trama y beneficiado por obras junto a Acciona

La UCO destaca conversaciones y encuentros en los que se evidencia el alto grado de privacidad y secretismo en las relaciones entre los implicados en la trama.

Las reuniones entre Cerdán y su socio se realizaban bajo estrictas medidas de seguridad, como apagar los teléfonos móviles y usar la aplicación Threema para garantizar la privacidad de sus comunicaciones.

El 75% de los beneficios de Servinabar provenían de contratos en UTE con Acciona, incluyendo la adjudicación de los túneles de Belate por 76 millones de euros.

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, utilizaba la sede de Ferraz para reunirse con Antxón Alonso, su socio en la empresa Servinabar, en el marco de una presunta trama de mordidas vinculada a adjudicaciones millonarias.

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, actualmente en prisión, usaba la sede del partido en la calle Ferraz para reunirse con su socio Antxón Alonso en la empresa Servinabar 2000 en el momento en que funcionaba la trama beneficiaria de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones millonarias.

Así se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar, la constructora que recibió más de 100 millones de euros en adjudicaciones por el Gobierno de Navarra, incluyendo la obra de los túneles de Belate por 76 millones.

La UCO afirma que el 75% de los beneficios de la empresa navarra procedían de los contratos en UTE con Acciona. La familia de Cerdán se benefició, según los investigadores, de esta trama.

Los investigadores del Instituto Armado han localizado dos conversaciones telefónicas entre Santos Cerdán y su socio organizando sendas reuniones junto a la sede socialista.

Una de ellas se ubica el 2 de junio de 2021. Antxón le comunicó a Santos "que se dirigía en taxi a Ferraz", avisándole minutos después de su llegada.

"Salgo en taxi hacia Ferraz", le advertía Antxón, al filo de las ocho de la mañana. "Ok. Estoy", le respondía Cerdán.

El segundo de los encuentros que la UCO describe en su informe se produce el 15 de noviembre de 2021. Antxón le propuso a Santos tomar un café, emplazándole éste a verse a las 12:15 de la mañana también enfrente de "Ferraz", "en posible alusión a la sede del PSOE en Madrid".

Medidas de seguridad

La UCO expone también como un hecho relevante que en las reuniones con Cerdán, Antxón tomaba siempre medidas de seguridad.

Según una de las conversaciones intervenidas, el socio de Cerdán apagaba siempre el teléfono al verse con la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE "como presumible medida de seguridad".

Los investigadores concluyen así que, a la luz de estas conversaciones intervenidas, se aprecia que los investigados "otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad", empleando toda clase de medidas de seguridad.

Según los investigadores, al menos en una ocasión Antxón y Santos apagaron el teléfono móvil durante el transcurso de una reunión.

La Guardia Civil ha descubierto también que empleaban la aplicación Threema para comunicarse, destacándose ésta por su privacidad y anonimato.

Ambos socios y Justo Vicente Pellegrini, uno de los directivos de Acciona implicados en la trama, se reunieron, al menos en una ocasión, en un inmueble alquilado por Servinabar "garantizando así una mayor privacidad en el encuentro".

A su vez, Antxón y Justo mantenían reuniones por videoconferencia en las cuales compartían información acerca de licitaciones de obra pública, mostrando anotaciones manuscritas en la pantalla.

Como evidencia también de la participación de Santos Cerdán en los hechos y en su vínculo con la trama corrupta, la UCO ha encontrado también una conversación entre Antxón y su mujer, posterior a la detención de Koldo el pasado 2024. "Se libra, de momento no aparece su nombre, sólo Abalos", dice la mujer.

Tan solo unos segundos después, Antxón remitía una nueva fotografía de una noticia en la que se nombraba a Santos como "el primer padrino que tuvo Koldo dentro del PSOE".