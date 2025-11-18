Cae la "oficina" del Cartel de Jalisco Nueva Generación en España: 20 detenidos y casi dos toneladas de cocaína

Una operación de la UDYCO Central de la Policía Nacional en colaboración con la agencia estadounidense DEA y con las autoridades de Países Bajos ha terminado con el desmantelamiento de la oficina del Cártel de Jalisco Nueva Generación -CJNG- en España.

Han sido detenidas 20 personas que, presuntamente, se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos. La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga. 15 de los arrestados han ingresado en prisión.

La investigación comenzó este mismo año, cuando se constató la introducción de cocaína en España oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio del cártel.

Una vez en territorio nacional se almacenaba en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila, zonas que proporcionaban tanto privacidad como seguridad para la custodia de la droga.

Entre los arrestados se encuentran algunos objetivos prioritarios de la DEA desde hace años, así como miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional de estupefacientes.

En total han sido intervenidos 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15.000 USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La organización había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga, oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje. Para hacer frente a esta nueva partida que distribuir, el cártel incorporó nuevos miembros de la organización enviados expresamente desde México.

Pese a estar especializados en esta sustancia en su país natal, fuentes de la investigación destacan a EL ESPAÑOL que el Cártel de Jalisco no estaba fabricando fentanilo en España, ni tenía intención de hacerlo. Esta droga, una sustancia altamente adictiva que asola Estados Unidos, es uno de sus principales negocios. Sin embargo, los quehaceres del CJNG en la península y en Europa se circunscribían a la cocaína y las drogas de síntesis como la metanfetamina.

Ávila, Bilbao y Valencia

La distribución nacional era coordinada desde una finca próxima a La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos caleteados con compartimentos ocultos para el transporte de la droga.

Para el transporte internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo) donde se recepcionaba y enviaba la maquinaria industrial, con el estupefaciente oculto, con rumbo a Italia. El pasado mes de septiembre se detectó un primer envío de cocaína hacia el país transalpino a través de un capo de la camorra napolitana perteneciente al clan Amato-Pagano.

El encargado de dar soporte en España a toda la estructura de introducción, almacenamiento y distribución del producto era un empresario español responsable de la logística del entramado, a través de varias sociedades mercantiles de su propiedad. De esta forma, además de proporcionar logística, permitía introducir en el flujo legal las ganancias económicas obtenidas.

La investigación se llevó a cabo en dos fases. La primera fue dirigida a las detenciones del núcleo de operaciones y la segunda contra los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y País Vasco. En el momento de la explotación, y de forma coordinada con las autoridades de Países Bajos, se interceptó un cargamento procedente de Costa Rica con estupefaciente oculto en la maquinaria industrial de un contenedor marítimo.

El cártel de Jalisco es una de las dos organizaciones más poderosas y temidas de México. Es conocida como una "organizaciones criminales transnacional" porque no son solo fabricantes y traficantes de drogas; son grupos del crimen organizado involucrados en el tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, soborno, extorsión y una lista interminable de delitos.

El CJNG posee un alcance global que se extiende a zonas de transporte estratégicas y lucrativos mercados de drogas en Europa, África, Asia y Oceanía.

Diversos documentos de los principales grupos de élite contra el narcotráfico ya advertían de que esta organización criminal se había asentado en España. Concretamente, en mayo del pasado 2024, la DEA, la agencia federal encargada de combatir el tráfico de drogas dentro y fuera de los Estados Unidos, revelaba en su informe anual "Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024" que el Cártel Jalisco Nueva Generación llegó a establecer en España centros de distribución a principios de 2023.

Era parte de su plan para expandirse a los mercados europeos de drogas. "Su rápida expansión evidencia la creciente influencia criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación en todo el mundo, y las ganancias obtenidas de estos lucrativos mercados proporcionan el capital necesario para una mayor expansión", destacaba aquel informe.