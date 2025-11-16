Sánchez celebra sus dos años de investidura con un video triunfalista y el PP lo rebate con la corrupción y la vivienda

Sánchez celebra sus dos años de investidura con un video triunfalista y el PP lo rebate Arte EE

Puede parecer más tiempo, pero Pedro Sánchez cumple este domingo dos años de Gobierno desde las últimas elecciones. Para celebrarlo, el PSOE ha publicado un vídeo en el que el presidente asegura que no ha dejado de trabajar "para mejorar la vida" de los españoles, un mensaje replicado de inmediato por el PP, que ha resumido los últimos 24 meses en "mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción".

En el vídeo socialista, Sánchez es interrumpido por varios actores que interpretan a ciudadanos y le elogian las subidas del salario mínimo y "blindar" la subida de las pensiones "conforme al IPC". El presidente les interrumpe para sostener que se trata de "un Gobierno responsable".

"¿Se te ha hecho muy laaargo?", le pregunta el PP a los españoles en su vídeo. A continuación recuerdan la aprobación de la Ley de Amnistía, el estallido del caso Ábalos, las investigaciones contra su familia o la crisis de vivienda.

2 años de legislatura, 2 años de mentiras, cortinas de humo y escándalos de corrupción. pic.twitter.com/nWoCmGbuNb — Partido Popular (@ppopular) November 16, 2025

Sánchez aprovecha para repasar algunos de los resultados que considera más relevantes de estos dos últimos años de trabajo. Explica que España ha llegado a tener más de 22 millones de personas ocupadas.

Considera, 24 meses después en los que España sigue sin presupuestos, que el nuestro es un país que "crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social" y sin dejar de lado el compromiso climático.

Subraya también los 8.000 millones de euros dedicados a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, la eliminación de las 'golden visa', la regulación de los alquileres de temporada y la aprobación de la Ley de Vivienda.

"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña". Con esa frase de Sánchez, que dio el pistoletazo de salida a la Legislatura al facilitar los votos de Junts, recuerda el Partido Popular el inicio de este periodo.

A continuación toma la palabra Ábalos y su célebre discurso ante la prensa tras estallar el entonces conocido como Caso Koldo. "Me he quedado estupefacto con esto", dice en el vídeo antes de saltar a la siguiente declaración: "No tengo a nadie detrás".

Sigue la lista de críticas con un breve saludo de Begoña Gómez, la carta a la ciudadanía o las críticas a los medios al mejor estilo de Trump y sus "fake news".

Pero para el final queda la gran crítica con el recuerdo de la que tal vez sea promesa más veces incumplida: "Esta va a ser la legislatura de la vivienda".

Igual que en el vídeo del PSOE, el PP cede la palabra que se preguntan con ironía "¿cómo te imaginas tu futuro?", antes de responder con una escena típica de compañeros de pisos, pero protagonizada por un anciano.

