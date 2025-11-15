La UCO investiga mordidas a Cerdán y su socio Antxon Alonso en la reforma del Puente del Centenario de Sevilla

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado este viernes el foco de la investigación sobre el llamado caso Ábalos al indagar en la obra millonaria del Puente del Centenario de Sevilla.

Los agentes, según detallan fuentes del caso a EL ESPAÑOL, están tratando de averiguar si el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, cobró mordidas junto a su socio en Servinabar, Antxon Alonso, por el presunto amaño de este y otros contratos públicos.

Los registros se han producido en el marco de una pieza secreta de dicha causa para comprobar en qué adjudicaciones pudo intervenir Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE hasta el pasado junio, cuando ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Según fuentes próximas a la investigación, el origen de esta serie de registros y requerimientos de documentación es la elaboración de un nuevo informe de la UCO para el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que indaga en el patrimonio de Santos Cerdán.

Los especialistas del Instituto Armado registraron ayer de forma exhaustiva las sedes de Acciona en Bilbao y Madrid. La UCO ya puso en el foco en esta compañía al cifrar en 620.000€ el dinero "gestionado por Santos" que Acciona pagó a Ábalos y Koldo por amañar obras.

De forma paralela, los investigadores han efectuado el registro de otra empresa en Sevilla que participó junto a Acciona en la obra millonaria de mejora del puente. Se trata de la empresa Tecade, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso.

Tal y como confirman desde la propia empresa, dos agentes accedieron a su sede, ubicada en la localidad sevillana de Los Molares, y se reunieron con el CEO a fin de requerirle documentación.

Tecade formó con Acciona y Freyssinet (a la que la UCO también visitó este viernes) una UTE con la que ganaron la adjudicación para la ampliación del Puente del V Centenario. Según las investigaciones, fue una de las obras que habrían generado un beneficio económico para Ábalos. Y en ella fue en la que más interés puso Santos Cerdán antes de que se cerrara la adjudicación.

Este mismo viernes, la UCO también registraba las cooperativas Noran y Erkolan. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Guardia Civil investiga desde hace meses la relación de Cerdán con esas dos entidades, a las que Servinabar, la empresa que compartía con Antxón Alonso, transfirió un millón de euros entre 2016 y 2023.

"Por lo de Sevilla"

El informe de la Guardia Civil que terminó enviando a Santos Cerdán a la cárcel apuntaba precisamente a esa "insistencia" de Santos Cerdán en esta obra, que habría proporcionado una mordida a José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes,

En ese dossier se leía que Koldo García, asesor de Ábalos, y Cerdán, entonces hablaban de un pago de 450.000 euros "por lo de Sevilla".

Los agentes creen que ese "por lo de Sevilla" encierra una referencia a presuntos pagos irregulares por la ampliación del Puente del Centenario, intervención que sigue en marcha y que busca agrandar el tablero por el que circulan los vehículos.

El monto obtenido correspondería a la realización de los tirantes del puente, pero también a otras dos obras: una infraestructura en Logroño y una construcción en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona).

En las conversaciones transcritas en el informe, Cerdán dice: "Yo les pedí a estos lo de Sevilla". A lo que Koldo García responde: "Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y, después, lo de Barcelona".

En otro momento, Cerdán le dice a Koldo: "Logroño, me dicen ellos y, después, lo que nos queda". Y poco después, añade: "Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito si no y te lo doy, ¿vale?".

Las conversaciones entre Santos Cerdán y Koldo por WhatsApp sobre esta obra fueron después objeto de comentario por Ábalos y quien entonces era su asesor.

Lo hablaron durante una reunión que mantuvieron el 9 de abril de 2019, destacando la presión que estaba ejerciendo Cerdán sobre la obra del Puente del Centenario de Sevilla.

"Sí, sí, vale. Pero el problema está en que, Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, es algo, por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida. Allí él, toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna", le dijo a Ábalos.