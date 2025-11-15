La Sanidad española vuelve a levantarse contra el Estatuto Marco de García: "¡Mónica, rancia, nos vamos a Francia!"

Manifestación de médicos convocada en Madrid por los sindicatos CESM y SMA para protestar por la propuesta de reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. EFE.

Cerca de tres mil médicos se han manifestado de nuevo este sábado en Madrid para exigir la creación de un estatuto específico que reconozca la particularidad de su trabajo, contemple una clasificación profesional adecuada, compute las horas de guardia para la jubilación y reduzca la jornada semanal, con el fin de mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, entre otras reivindicaciones.

Según la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), organizadora de la protesta junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), esa es la cifra aproximada de participantes, tal y como señalaron a EFE.

Se trata de la tercera manifestación convocada bajo el lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', un movimiento que cuenta con el respaldo mayoritario del colectivo sanitario, incluidos sindicatos, el Foro de la Profesión Médica, Colegios de Médicos, sociedades científicas y organizaciones de estudiantes y residentes.

Desde hace años, los sindicatos médicos exigen al Ministerio de Sanidad la aprobación de un estatuto propio para el personal médico y facultativo distinto del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, que recoja su singularidad profesional y establezca de forma clara las condiciones laborales y la regulación de la jornada.

Durante la manifestación, que ha recorrido el trayecto entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad, se escucharon consignas como "¡Mónica García, el estatuto para tu tía!", "¡Mónica, rancia, nos vamos a Francia!", "Mónica no es vocación, es explotación" o "¡Mónica petarda, haz tú la guardia!".

"Esta manifestación demuestra el rechazo absoluto de todo el colectivo médico a la propuesta de la reforma del Estatuto Marco porque no reconoce la singularidad del médico y le sigue discriminando. Es necesario que reconozca su idiosincrasia", ha afirmado el presidente de la CESM, Miguel Lázaro.

Este ha insistido en la demanda de "un estatuto propio que regule sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral y que sea el médico quien negocie las condiciones laborales del médico".

"El talón de Aquiles de la sanidad pública es la falta de médicos", ha advertido Lázaro, quien ha reclamado también una jornada equiparable a la del resto de trabajadores.

"No queremos 48 horas semanales y no queremos que haya médicos que trabajen 60 o 70 horas semanales porque evidentemente no hay médicos", ha añadido.

"Me apena que a una médico, que ahora es ministra, sus propios compañeros le hagan una huelga", ha subrayado, recordando que a esta tercera convocatoria también se unieron estudiantes de Medicina.

Al término de la marcha, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, ha leído un manifiesto que denuncia el deterioro progresivo de las condiciones laborales de los facultativos del Sistema Nacional de Salud, “una crisis que afecta de manera profunda a la sanidad pública y que está poniendo en riesgo su viabilidad en los términos en los que la hemos conocido”.

Pedrera ha criticado que, bajo el pretexto de la vocación, "se está produciendo una explotación laboral de los profesionales y una devaluación del liderazgo en la cadena asistencial que pone en riesgo la salud de los compañeros, la relación médico-paciente y la calidad del sistema sanitario público, forzando a muchos a replantearse su futuro".

El documento concluye con varias demandas concretas, entre ellas una regulación equitativa de la jubilación que permita el retiro anticipado y parcial sin pérdida económica, así como la implantación de una jornada de 35 horas, en la que cualquier exceso sea voluntario, acordado y remunerado de manera específica. También reclama "unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependan de las 'necesidades del servicio'".

Ante la falta de avances en sus negociaciones con el Ministerio, la CESM y el SMA han decidido mantener su calendario de movilizaciones, que incluye cuatro jornadas de huelga entre el 9 y el 12 de diciembre.

