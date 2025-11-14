Zelenski viajará a España por segunda vez el próximo martes: reunión con Sánchez, visita al Gernika y paso por el Congreso

Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez estrechan sus manos en Moncloa en mayo de 2024. Efe

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá el próximo martes en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que será la segunda vez que el mandatario internacional esté en Madrid tras el inicio de la invasión rusa.

También ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas en el que será atendido por las autoridades.

Sánchez y Zelenski tienen previsto, antes de su reunión, visitar el Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso, una obra convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra. Tras este encuentro, los dos mandatarios ofrecerán un rueda de prensa.

El Gobierno aprovechará su presencia la semana próxima en España para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.

Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad.

Previamente, el Palacio del Elíseo había informado de que Zelenski visitará París este lunes para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Segunda visita a España

En su primer visita a España, en mayo de 2024, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional".

Asimismo, los Reyes organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en una Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, en el curso de una visita de estado.

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del Papa Francisco en el Vaticano.

El pasado 21 de octubre, Zelenski acordó, en una conversación telefónica con Sánchez, una nueva reunión entre ambos.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X ese día que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz "justa y duradera".