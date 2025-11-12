España creció en tres meses en 105.488 habitantes, el 75% inmigrantes: 18 capitales de provincia con menos población

Miles de personas pasean por la calle Preciados de Madrid. Efe

La inmigración ha impulsado el crecimiento de la población residente en España, que alcanzó los 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el valor más alto de toda la serie histórica que se inició en 1971, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes. Pese a ello, 18 capitales de provincia tienen menos población que hace un año.

En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 474.454 personas y en el tercer trimestre de este año ha sido de 105.488 personas, un 75% de ellas inmigrantes.

Así, según desvela el INE, la población de nacionalidad española aumentó en 26.551 personas en el tercer trimestre respecto al anterior, mientras que los residentes con nacionalidad extranjera aumentaron en 78.937 respecto al segundo trimestre.

Este crecimiento poblacional se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero ya que el número de nacidos en España ha disminuido con respecto al segundo trimestre del año.

De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.

Por nacionalidades

Por nacionalidades, las principales de los inmigrantes que llegaron a España durante el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 32.100 llegadas a España), la española (24.500) y la marroquí (23.400), seguida de Venezuela (20.500), Perú (16.000), Italia (8.100), Argelia (7.000), Argentina (6.100), Ucrania (5.900 y Rumanía (5.800).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la española (con 9.100 salidas), la colombiana (8.200), la marroquí (7.900), la rumana (4.400), Perú (3.800), Venezuela (3.500), Ucrania (3.300), Italia (2.800), China (2.200) y Honduras (1.900).

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), seguidas de Cataluña y Navarra (0,32%).

En La Rioja y Asturias el incremento fue del 0,30%, Cantabria 0,27%, Melilla 0,24%, Castilla y León 0,23%.

Por debajo de la media, pero también aumentando población, están Galicia y Baleares (0,20 % ambas), Murcia (0,19 %), País Vasco (0,18 %), Canarias (0,16 %), Extremadura (0,11 %), Comunidad de Madrid (0,09 %) y Andalucía y ciudad de Ceuta (0,06 %).

Caída en 18 capitales de provincia

Pese a estos aumentos en todas las comunidades, hasta 18 capitales de provincia han visto como en 2025 han perdido población respecto al año pasado, encabezadas por Cádiz, León y Salamanca.​

Las capitales de provincia que más perdieron población entre 2024 y 2025 son:

Cádiz: perdió aproximadamente un 20,6 % desde el año 2000, y sólo entre 2024 y 2025 la caída ronda los 1.000 habitantes.​ León: pérdida del 11,0 % en los últimos 25 años y descenso relevante también entre 2024 y 2025.​ Salamanca: bajada del 8,9 % respecto a comienzos de siglo, con tendencia descendente reciente.​ Zamora: caída del 8,7 % acumulado con bajas año a año.​ Valladolid: descenso del 6,1%.​ Santander: caída del 5,8 %.​ Palencia: bajada del 5,0 %.​ Segovia: Retroceso del 4,9 %.​ Granada: descenso del 4,5 %.​ Ourense: bajada del 3,6 %.​ Santa Cruz de Tenerife: caída del 2,2 %.​ Sevilla y Bilbao: con retrocesos en torno al 2,0 %.​ Córdoba: cayó en casi 3.000 habitantes solo entre 2024 y 2025, un 0,37 % en un año en toda la provincia, con tendencia evidente en la capital.​ Melilla, Cuenca, Cáceres y Jaén: aparecen también en la lista de capitales con pérdida de residentes, aunque la bajada anual es inferior a 350 personas en la mayoría de ellas.

Las principales razones de la caída de población en estas ciudades son:

Envejecimiento acusado: menos personas en edad reproductiva, por lo que se registran más defunciones que nacimientos.​

Escaso aporte migratorio: tanto desde el medio rural como del extranjero, a diferencia de décadas anteriores donde aún había trasvases demográficos internos importantes.​

Fuga de jóvenes : muchos buscan opciones laborales fuera de su lugar de origen, agravando el círculo vicioso de la despoblación y el declive económico.​

Déficit económico y de servicios: la dificultad para generar oportunidades laborales y mantener servicios básicos, lo que desincentiva fijar población activa.

Por último, respecto al número de hogares, éste se situó en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre de 2025.