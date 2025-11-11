El Supremo admite una demanda del SUP en Galicia para la jubilación anticipada de 120.000 agentes a los 59 años

Un par de agentes de la Policía Nacional, en una imagen de archivo, patrullando a pie. CNP

Lograr una jubilación digna y voluntaria a partir de los 59 años. Es la justa reivindicación de los agentes de la Policía Nacional, para equipararse a otros cuerpos como la Policía Local, cuyos miembros pueden adelantar su retirada cuando acreditan 37 años de servicio.

Ese objetivo es una prioridad para el Sindicato Unificado de Policía. De hecho, el gabinete jurídico del SUP en Galicia ha presentado una demanda al Tribunal Supremo contra el real decreto del Gobierno que regula el proceso para determinar los supuestos en los que procede anticipar la edad de jubilación, por tratarse de actividades profesionales peligrosas.

El citado decreto aplica coeficientes reductores en la Seguridad Social para facilitar la jubilación, a partir de los 59 años, y el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda del letrado del SUP en Galicia, Jorge Álvarez, de la que podrían beneficiarse 120.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que cotizan en el régimen de clases pasivas.

“La base de la demanda se apoya en la vulneración de preceptos constitucionales, así como otros textos legales tanto nacionales como provenientes de la Unión Europea”, tal y como explica en un comunicado el SUP, el sindicato de mayor representación en Galicia.

“Se ha llegado a esta situación porque la clase política no ha querido solucionar y legislar una pasarela voluntaria para poder pasar las actuales cotizaciones del régimen de clases pasivas al régimen de seguridad social, para que policías nacionales y guardia civiles se puedan jubilar en las mismas condiciones retributivas y administrativas que la Ertzaina, Mossos d'esquadra y la Policía Local”.

En la demanda se solicita que se declare el derecho de aplicación de cómputo, desde el 1 de enero del 2011, fecha que en que se produce la división de régimen de cotización para los nuevos ingresos en la Policía Nacional, ya que a partir de ese momento sus cotizaciones pasan a formar parte del régimen de la Seguridad Social.

“El único fin con esta demanda es conseguir la misma jubilación que el resto de fuerzas policiales que ejercen su función en el Estado español en las mismas condiciones retributivas y administrativas”, según explica el SUP.

Consenso político

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) solicita a "la clase política" que "haga un ejercicio de reflexión y que se pongan de acuerdo de una vez y sean capaces de revertir esta situación, legislando una disposición adicional en Real Decreto 402/2025, para que nos podamos jubilar voluntariamente a los 59 años, igual que el resto de fuerzas policiales".

A juicio de esta asociación profesional, el adelanto de la retirada sería un premio merecido para muchos años de servicio de los agentes y conllevaría la generación de nuevas vacantes: "Sería muy importante este avance, dado que así provocaríamos un rejuvenecimiento en todas las plantillas, de igual manera que sucedió en las Policías Locales y Autonómicas”.