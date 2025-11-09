Raúl González, la "llave" para no depender de los extremos en Extremadura: "Lo que pase aquí puede servir en otras regiones"

Entre sus propuestas clave destacan mantener la central nuclear de Almaraz, exigir una mejor financiación para Extremadura y garantizar servicios básicos en el medio rural.

JUEX se muestra abierto a pactar tanto con PP como con PSOE, exigiendo compromisos concretos para defender los intereses extremeños y desbloquear el actual escenario político.

La formación regionalista aspira a romper la polarización nacional y dar prioridad a los problemas de Extremadura, como la despoblación, infraestructuras y la deuda histórica con la región.

Raúl González, candidato de Juntos por Extremadura-Levanta (JUEX), se presenta como la "llave" para evitar la dependencia de los extremos en la Asamblea regional tras la convocatoria de elecciones anticipadas.

En los días otoñales, antes de salir a la calle en Badajoz, hay que hacer siempre una apuesta. Porque el cielo está encapotado y llueve a ratos, pero se está bien, no hace frío.

Surge entonces el dilema de si portar o no el chambergo (la chaqueta extremeña). Si lo coges, cuentas con que vas a tener que estar cargando con él la gran mayoría del tiempo. Y si no lo coges, corres el riesgo de que en cualquier momento el cala bobo (el chispeo extremeño) se convierta en llovizna y acabes... calao como un bobo.

EL ESPAÑOL ha quedado en la Plaza Alta de la capital pacense con Raúl González, candidato de la coalición regionalista Juntos por Extremadura-Levanta (JUEX) para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, convocó los comicios extremeños tras la pinza de PSOE y Vox para tumbar los presupuestos del Gobierno regional. Serán las primeras elecciones anticipadas de la historia de Extremadura y las primeras que no coincidan con las municipales y el resto de autonómicas.

JUEX ha elaborado un discurso por el que presenta a Raúl González como "la llave" para no depender de los extremos en la Asamblea de Mérida.

Para llegar hasta la Plaza Alta hay que subir por las calles del casco histórico de Badajoz: algo sucio, con edificios muy antiguos y descuidados; pero a la vez auténtico y con mucha gente de barrio.

Se sube hasta llegar a un conjunto de fachadas porticadas —de colores rojos, ocres y blancos— que forman un espacio rectangular justo a los pies de la Alcazaba. El punto central de la vida social y comercial pacense durante siglos.

Si esto estuviera en Madrid, probablemente tendría a miles de turistas haciéndose fotos todos los días. Pero está en Badajoz y son las diez de la mañana, no hay más que algún niño revoloteando.

La cita se ha acordado en el bar La Cacharrería. Un sitio apropiado para quedar con un político si se tiene en cuenta que, un cacharro, en Extremadura, es un cubata.

El candidato, Raúl González, viste chaqueta azul oscuro, camisa blanca y pantalones verde pino. Y, pese a no ser la combinación de colores exacta, la vestimenta entera hace intuir la bandera extremeña.

Por su mirada es difícil saber si es algo que ha hecho a propósito, inconscientemente, o si es marketing de campaña. En cualquier caso, es un gesto.

González es de un pueblo cacereño de cinco mil habitantes, de Arroyo de la Luz. Siempre se ha dedicado a la venta comercial. Lleva 25 años en la industria farmacéutica como informador técnico sanitario, "lo que vulgarmente se conoce como 'visitador médico'", dice.

Fundó Juntos por Extremadura en el año 2021 con un grupo de amigos. Después de que sus mujeres se hartaran de tantas quejas en las sobremesas por las "injusticias que vivimos en nuestra tierra".

"Nuestras mujeres nos decían que el enfado no se solucionaba en los bares. Que la única manera de solucionarlo era dando un paso adelante, pensar en grande e intentar abordar esa solución desde la Asamblea", explica.

Ya en las pasadas autonómicas de 2023, JUEX quedó a las puertas de irrumpir en Mérida con un 3% del voto. Sin superar el 5% necesario para obtener escaño.

Hoy, en coalición con Levanta y Cáceres Viva, los sondeos dan a la fuerza regionalista hasta 3 diputados. Claves para otorgar la presidencia de la Junta en el tablero político actual de la autonomía.

Raúl González, durante la entrevista. Jorge Armestar

Extremadura vive una situación excepcional. De entrada, es la primera vez que va a celebrar elecciones anticipadas, sin que coincidan con municipales y el resto de autonómicas. ¿Cree que la campaña se hará en clave nacional?

Todos tratan de que de que se hable en clave nacional. El objetivo principal de los partidos nacionales es polarizar a la sociedad. Llevar esa polarización a las regiones es un error.

JUEX nace para hablar de los problemas de Extremadura. Si pones la televisión lo único que hay es un ruido tóxico de problemas jurídicos: del hermano del presidente, de la mujer del presidente, de la dana... Nosotros necesitamos abordar los problemas que tiene esta tierra.

El discurso de polarización de los partidos nacionales busca ensombrecer u ocultar la inoperancia que en Extremadura nos ha llevado a estar 40 años con el freno de mano echado. No lo podemos permitir.

Con el 21 de diciembre arranca un ciclo electoral al que seguirán las autonómicas de Castilla y León, las de Andalucía... y está en el ambiente que las generales no se demorarán. ¿Cree que los ciudadanos se van a tomar este periodo como un 'juicio' a Sánchez? ¿Puede marcar esto los comicios en Extremadura?

El PP está utilizando a Extremadura como laboratorio político. Y, al mismo tiempo, lo que nosotros hagamos aquí puede servir de resultado de ese experimento al resto de regiones.

Queremos dar el campanazo. Aparecer en la Asamblea, que eso se contagie, y comenzar a poner en valor las políticas regionalistas. Olvidarse de Ayuso, Feijóo, Sánchez y Abascal y empezar a hablar de los problemas de la gente.

No podemos permitirnos dedicarnos a una política deluxe que se dedique a hablar de cosas personales y que gira alrededor de la M-30.

La búsqueda del bien del partido está diametralmente opuesta a los intereses de los ciudadanos.

Hablaba de excepcionalidad. A 40 días para ir a las urnas, Yolanda Díaz está huérfana en Extremadura, Sumar no se presenta. Pero es que Santiago Abascal aún no tiene candidato... Y el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, está pendiente de juicio por un caso de corrupción.

En medio de este escenario, ustedes presentan Juntos por Extremadura (JUEX), un partido regionalista fruto de la coalición de Cáceres Viva y Levanta. ¿Por qué?

El fin de nuestro partido no es otro que decidir por lo de aquí.

La prueba más evidente de que somos un experimento de Madrid es que, a día de hoy, Abascal no tiene candidato. Y que la última vez que ha estado aquí Abascal —que viene cada cuatro años a recoger votos—, ha sido hace unos días. En un mitin en el que no se habló de un solo problema de Extremadura. Se hizo un discurso nacional y no había ni una sola bandera de Extremadura.

Vox quiere eliminar las diputaciones y las mancomunidades. Pero Extremadura, con 388 municipios, de los que más de 200 tienen menos de mil habitantes, vive de esas mancomunidades y de esas diputaciones.



En cuanto a Podemos, según sus bases sus candidatos no deben presentarse más de dos legislaturas. Irene Miguel es la cuarta vez que se va a presentar. Lo cual dice mucho de lo poco que interesa Extremadura, siendo ella candidata de Madrid. Se comprende que no había ningún extremeño que pudiese defender esos intereses.

Sus políticas woke lo único que hacen es dañarnos. A nosotros, que somos el pulmón de Europa, nos culpan del cambio climático...

Aquí necesitamos gasoil para que los tractores atiendan nuestra tierra. Necesitamos plástico para poder avanzar hacia adelante. Necesitamos el campo, la caza, los animales... Es de lo que vivimos.

Y sobre el PSOE... el candidato es totalmente prescindible. Están usando la figura de Gallardo para callar bocas por los escándalos del hermano del presidente. Están usando otra vez a Extremadura con un candidato que hace dimitir a cinco personas para aforarse de forma exprés y cubrirse las espaldas en un proceso judicial. Es cuanto menos vergonzoso.

Entiendo que esos votantes del PSOE hoy se encuentren huérfanos de partido. Esperamos que vean en nosotros un espacio político donde poderse alojar. Y que vean que somos el voto útil, la esperanza para una política extremeña que hoy, con los escándalos de unos y otros, no existe.

Dijeron en su presentación, el jueves, que quieren convertirse en "la llave" que decida quién gobierna Extremadura. ¿Cuáles son los números qué hacen? En los comicios autonómicos de 2023 se quedaron a las puertas de entrar en la Asamblea extremeña.

Tuvimos acceso a un conteo interno que nos daba un 5% del voto en la provincia de Cáceres y un 3,5% en Badajoz.

La ley electoral en Extremadura dice que si un partido es capaz de sacar un 5% de media entre las dos provincias, automáticamente se le otorga un escaño más en la provincia de Cáceres.

Si conseguimos en la provincia de Badajoz llegar también a ese 5%, tendríamos el segundo escaño y la ley nos daría el tercero. Seríamos en ese momento pieza fundamental en una conformación de gobierno. Desbloquearíamos la situación que hay actualmente en Extremadura y no dependeríamos de extremos.

Y seríamos árbitros de las políticas que vengan de Madrid.

Pues hagamos la pregunta… En el supuesto de un empate a 28 diputados, como el que tenemos ahora entre PP y PSOE, los diputados de Juntos Extremadura, ¿a quién le dan el Gobierno?

Concederíamos gobierno —que no daríamos— a aquel que mire por los intereses de Extremadura y cumpla, en unos plazos estipulados, los puntos del programa de Juntos por Extremadura.

¿No cierra la puerta al PP ni al PSOE?

Por supuesto que no.

Los gestos con las manos de Raúl González durante la entrevista. Jorge Armestar

María Guardiola ha convocado estas elecciones anticipadas por la pinza de PSOE y Vox, que se han negado a aprobar los Presupuestos. ¿A ustedes les gustaban las cuentas que presentó la presidenta?

El problema es que en política, cuando actúas en minoría, tienes que llegar a acuerdos, hay que ceder. Convocar elecciones en Extremadura es la consecuencia del fracaso del Gobierno de María Guardiola. Extremadura no ha sido capaz de llegar a acuerdos.

Si la negociación se hace desde el punto de la imposición, llegas a estas consecuencias: a un fracaso.

Hace dos meses, los niños tuvieron que perder clase en Extremadura porque no tenían transporte escolar. Resulta que no había dinero para pagar los autobuses. Y ahora, de repente, tenemos dinero para convocar unas elecciones y hacer megacampaña desde Madrid.

En cualquier caso, en el debate que hay a nivel nacional de que de 'si no hay Presupuestos, no se puede gobernar', ¿usted que dice?

Eso es así, desde luego. Los Presupuestos son el motor de cualquier región, también de España naturalmente. ¿Qué inversión vas a hacer si estás con los Presupuestos del año pasado?

Si no hay acuerdo para llevar a cabo esa inversión, ¿para qué estás en el Gobierno? ¿Para calentar un sillón? Aquí estamos para servir a la ciudadanía.

Con las elecciones anticipadas, Guardiola pretende librarse de Vox. ¿Lo ve posible?

Para nada. Las últimas encuestas dan más crecimiento a Vox. El trabajo de Guardiola este año ha sido, voy a decir leve, por no decir insignificante. Se ha visto reflejado en el apoyo de la sociedad civil extremeña que ha venido hacia nosotros. Y el desencanto de la gente joven quizás, con ese altavoz tóxico de Madrid, ha ido a parar a Vox.

Tendría, por tanto, que depender otra vez de Vox. Y si nos han traído a unas elecciones es porque no se entienden. El día 21 de diciembre, como Juntos por Extremadura no esté ahí, seguirán sin entenderse.

Lo viene mencionando ya, pero, ¿qué valoración general hace de la legislatura de María Guardiola?

En el primer año se dejó arrastrar por las cosas que había dejado Guillermo Fernández Vara, que en paz descanse. El segundo año no hizo nada más que intentar hacer política dependiendo de lo que iba surgiendo en cada momento.

Si le hacían una manifestación, pues trataba de arreglarlo a posteriori. Cuando esas manifestaciones eran producto de promesas electorales que habían sido incumplidas.

El resto han sido unos dramáticos incendios que hemos tenido en Extremadura, donde ha intentado darse notoriedad, ha intentado hacerse fotografías que no vienen a cuento.

Cuando ha venido Pedro Sánchez, o cuando ha tenido que levantar la voz para defender los intereses de Extremadura, lo ha hecho de forma leve, sin energía y demostrando que desde Madrid le han dicho qué hacer.

¿Cree que le ha influido el hecho de que, antes de su investidura, asegurara que no iba a meter a Vox en el Gobierno?

Ese día... Creo que la incontinencia verbal la va a pagar siempre. La hemeroteca va a estar ahí. Madrid, otra vez, le dijo lo que tenía que hacer. Y después de haber dicho que no iba a pactar con Vox, no tuvo más remedio que hacerlo.

Ojalá nosotros podamos llegar a la Asamblea. Si no fuese así, nos enfrentaríamos a un escenario similar. Volverían a circular las hemerotecas por redes sociales.

Recordemos que, por ese desastre en la negociación entre PP y Vox, Guardiola perdió la presidencia de la Asamblea. Eso no va a pasar si nosotros tenemos escaños. La Presidencia de la Asamblea irá de la mano de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Espero que los desencantados del maltrato que nos han hecho los grandes partidos vean en nosotros la verdadera esperanza y el voto útil.

El candidato de Juntos por Extremadura, Raúl González, atiende a EL ESPAÑOL en la Plaza Alta de Badajoz. Jorge Armestar

La izquierda dice que Vox es una línea roja. ¿Ustedes consideran a Vox un partido con el que se puede gobernar?



Volvemos a lo mismo de antes... a la polarización. En los mensajes de los diferentes partidos siempre hay iniciativas y propuestas que son viables y que son buenas para, en este caso, para los extremeños.

Para nosotros no hay sesgo ideológico en las políticas de Vox. Puede haber alguna propuesta que sea positiva. En ese caso, será aceptada y se votará a favor. Igual que, seguramente, habrá algunas de Podemos que también se aceptarían.

Salvo los radicalismos y aquello que vaya en contra de los intereses Extremadura, que nunca lo vamos a apoyar.

¿A quién voto usted en las pasadas elecciones generales?

A Juntos por Extremadura

Claro...

Nosotros concurrimos a las elecciones generales, sólo que lo hicimos en una coalición que se llamaba Bloque Extremeño.

Nuestra idea de futuro es como la carrera del mastín: primero queremos llegar a la Asamblea, y habiéndonos ganado la confianza de los extremeños, poder llegar a estar en Madrid, en el Congreso. Como lo está Coalición Canaria, defendiendo políticas beneficiosas para su tierra. También Galicia, País Vasco... Cataluña. Aunque esté el altavoz dirigido siempre a los mismos.





Tenemos diputados extremeños que con sus votos traicionan a su tierra a diario. Votaron en contra de la financiación a favor de Extremadura y se la dieron a los catalanes. Coño —y con perdón por la expresión—, son extremeños, ¿no podían haber votado a favor de Extremadura?

Tenemos unos diputados extremeños en partidos de Madrid que no valen absolutamente nada. Pero luego hay unos diputados catalanes que mandan más que el resto.

A eso voy... ahora, como está constituido el Congreso, los nacionalismos y las fuerzas regionalistas mandan más que nunca. ¿Es a eso a lo que quiere aspirar JUEX?

No. En la fundación del partido y en los estatutos de la coalición queda claro: siempre respetamos la soberanía nacional. No somos nacionalistas, ni independentistas. Nosotros lo único que queremos es darle voz a los extremeños.

[Empieza a llover fuerte]

¿Nos ponemos en los soportales?

Sí, perfecto.

Raúl González, líder de Juntos por Extremadura Jorge Armestar

Le estaba preguntando por su voto. ¿Ha votado alguna vez al bipartidismo?

Sí, sí, claro. Justo antes de formar Bloque Extremeño apoyé a Ciudadanos, me parecía una opción muy centrada y moderada respecto a los extremos.

Pero también voté a Mariano Rajoy y creo recordar que a Felipe González. Tendría que hacer memoria...

Han incorporado a exdirigentes de Ciudadanos entre sus filas...

Nunca hemos participado en política, y el aspecto técnico dentro de la propia política es una marabunta de papeles y procesos. A nosotros ellos nos aportan un salto cualitativo de cara a afrontar esos procedimientos. También sobre las triquiñuelas de la política. No es lo mismo aprender a trompazos, que te venga uno y te digan: "Oye, ten cuidado que te va a venir por aquí el guantazo".

Fernando Baselga (diputado de la Asamblea durante dos legislaturas) y la gente de Ciudadanos nos aportan esa experiencia de la que carecemos. Su ideología y su pensamiento político coincide con el nuestro.

Nuestro espectro ideológico es grandísimo, cabe gente de todos los partidos.

Hablábamos antes del desencanto de los socialistas en Extremadura. Hace dos días salían unos vídeos en un periódico donde prácticamente se sacaban los ojos entre ellos porque no querían a su candidato. Entendemos que esa gente va a fijarse en Juntos por Extremadura. También los no conformes con el PP y con María Guardiola.

Y, por qué no decirlo, mucha gente de Vox que ve un discurso muy radicalizado que no tiene cabida en Extremadura. Entendemos que hay un problema de inmigración en España, pero en Extremadura vivimos al lado de los inmigrantes que nos ayudan a recoger las cerezas, a cultivar tabaco, a recoger espárragos, a cultivar tomates... Viven en convivencia con nosotros.

Elija entre Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy o Sánchez.

Descarto a Sánchez, descarto a Zapatero... Diría Felipe González por haber creado lo que hoy es la democracia. Aunque luego su devenir fue muy distinto.

Entonces, ¿Juntos por Extremadura es un partido de derecha o de izquierda?

Estamos en el centro. Los de izquierdas nos dicen que somos de derecha porque apoyamos la tauromaquia y la caza —que son pilares fundamentales de nuestra tierra—. Y los de derechas, como no les gusta nuestra presencia, dicen que somos de izquierda.

Estamos en el centro progresista liberal. Que hoy, más que nunca, es muy necesario. No podemos anclarnos en una ideología. Tiene que haber un equilibrio y hemos venido a aportarlo.

¿Sí a los toros?

Sí, sí, por supuesto.

¿Dónde está el centro en el Congreso de los Diputados?

No existe centro, no hay. Le digo más: según les interese, varían si están más a la derecha o a la izquierda. Todos los partidos actúan en función de las estadísticas demoscópicas que tengan.

¿Crees que los regionalismos pueden propiciar un espacio de centro político?

Claro. Si somos capaces de estar en la Asamblea de Extremadura el 22 de diciembre... Nuestra posición se va a contagiar al resto de regiones.

Será, ya le digo, la carrera del mastín. Esto no es de un día. Pero no creo en proyectos express que nos prometan ser los salvadores de nada.

Pero, ¿no es eso nacionalista?

No, somos extremeños y queremos pedir por lo nuestro.

Hay un compañero de partido que dice que tenemos que ser el "PNV extremeño". El PNV se ha movido hacia la derecha o hacia la izquierda según le ha convenido. Nosotros haríamos lo mismo, movernos según los intereses de la región.

El PSOE ha estado aquí más de 36 años y no ha llegado el AVE ni ningún recurso. Tampoco ha revertido nada el PP.

Hacer de péndulo hacia izquierda y derecha... a Ciudadanos no le salió nada bien electoralmente...

Al ser un partido minoritario, no nos paramos a pensar esas cosas. Tenemos tan claro nuestro nuestro fin, y no es otro que servir a los extremeños. Nuestro discurso es Extremadura.

¿Ya tienen un programa elaborado?

Estará en breve.

Dígame tres líneas de acción inamovibles para Juntos por Extremadura

No más política nacional sobre nuestra tierra.

Que los extremeños gobernemos Extremadura.

Y que se pague la deuda histórica que España tiene con Extremadura.

¿Cómo se hace eso?

Pidiéndolo, que nadie lo ha pedido. Nosotros no tenemos jefes en Madrid que nos quiten el sillón.

Y tres líneas rojas...

Cuando se presenten veremos cuáles son esas líneas rojas. Ahora no tenemos. Si alguien nos dice que quiere hacer algo beneficioso para Extremadura, venga de donde venga, lo vamos a llevar a cabo.

Almaraz, ¿sí o no?

Rotundamente sí. Si Almaraz estuviera en Ampurdán, en Cataluña... si ellos tuvieran exactamente la misma central nuclear que tenemos aquí, estaría funcionando normal y sin debate sobre su cierre. Pero está en Extremadura...

Se usa Extremadura, otra vez, como experimento de políticas woke que vienen de Europa. La única central que hay que cerrar es la nuestra, las demás están todas bien...

También decimos que a María Guardiola le habría dado tiempo de haber tomado cartas en el asunto y haber bajado la ecotasa para que pudiese seguir abierta. Y que las empresas que tenían pensado alojarse en el espacio de Navalmoral estuviesen haciendo los proyectos para que eso avanzara.

Esta decisión está ralentizando el futuro de Extremadura y está ralentizando que vengan aquí empresas, que haya empleo y que los extremeños tengan un proyecto de vida lo suficientemente fuerte para que no se tengan que marchar de aquí.

Eso es Almaraz. Además de ser una central nuclear que abastece a más del 10% de la energía que consume en el país.

Somos la pila de España. Del 100% de la energía que producimos, sólo gastamos el 16%, el resto la cedemos. Pero no se habla de inversión, sólo se habla de su cierre.

Está demostrado que la que la energía nuclear es energía verde. El resto de Europa está incluso con proyectos de abrir más centrales, Francia, por ejemplo. Y aquí queremos cerrar una central nuclear que está considerada una de las más seguras del mundo. No tiene sentido.

Pero menos sentido tiene mandar a la calle a cuatro mil personas y arruinar a una comarca entera con 40.000 habitantes alrededor de ella.

Hablemos de transportes, aunque no le voy a preguntar por el AVE porque ya parece cachondeo. ¿Va a llegar el momento en el que un extremeño pueda ir a Sevilla sin pasar por todos los pueblos del camino en autobús? ¿Habrá alguna vez una autovía que una Cáceres y Badajoz?

La habrá, lo que no sabemos es si nosotros la vamos a conocer.

Gracias por la sinceridad...

Mira, el AVE no es el problema de Extremadura. Extremadura no tiene un problema de AVE. El AVE es el reflejo de la mentira constante que han tenido con Extremadura.

Tenemos muchas más mentiras y esa es la que suena, porque bueno, el tren se nos avería, sale ardiendo... raro es el día que no pasa algo. Es un tren del oeste. Del oeste, porque estamos en el oeste. Luego llega a Madrid y se convierte en otra cosa.

Pero el problema, como digo, no es el AVE. El problema es la gente de Las Hurdes, que no tienen cómo poder ir al médico.

¿Sabe cuál es un problema muy grande de los extremeños?

Cuénteme

Que pagamos más impuestos que ninguno.

¿Y eso por qué?

Una persona de Valencia Alcántara (Cáceres) tiene el mismo IRPF que usted y yo, y que cualquier persona de Leganés.

La diferencia es que la de Valencia no tiene derecho a ponerse enferma porque el hospital más cercano lo tiene a una hora y media. Una persona de Leganés lo tiene a la vuelta de la esquina con todas las especialidades habidas y por haber.

Pagamos lo mismo, pero no importamos nada.

¿Qué obras de Transporte tienen previstas para una hipotética presidencia de JUEX?

Si usted ve el mapa y quita la frontera de Portugal, nosotros estamos estratégicamente colocados para poder ser el puerto seco más importante de Europa, si nos conectamos con la costa. Hay que hacer esa conexión.

También necesitamos que las dos capitales de provincia se comuniquen por autovía. Y un cercanías que alivie la tensión de los núcleos de Cáceres y Badajoz, que permita a los ciudadanos poder ir al médico sin gastar 100 euros en un taxi.

E insisto, a lo mejor no necesitamos el AVE. Pero sí necesitamos que haya un tren que de forma digna nos lleve a Madrid en un espacio de tiempo prudente, no en cinco horas.

Son muchas...

Los problemas de Extremadura se arreglan con cuatro perras, como decimos aquí. Con todo ese dinero que se destina a Cataluña para poner el Netflix en catalán... Es vergonzoso. Mientras, nosotros pidiendo que haya médicos en los pueblos.

Quisiera acabar la conversación hablando de Sanguijuelas del Guadiana, un grupo que seguro que usted conoce y con cuyas canciones nos identificamos muchos jóvenes extremeños que hemos tenido que emigrar fuera. En sus canciones hablan de la pena de tener que abandonar cada domingo tu pueblo por no poder vivir donde naces.

¿Qué tiene que ocurrir para que esto deje de pasar?

Tiene que pasar que el día 22 de diciembre Juntos por Extremadura esté en la Asamblea. Que estemos ahí para que empecemos a revertir las políticas que nos han llevado a que los jóvenes se vayan de nuestra tierra.

Yo tengo un hijo y no me gustaría que mi hijo se fuera de mi lado. Todos queremos vivir donde nacemos. Estar al lado de nuestros familiares, de nuestros amigos.

Que una situación política y el capricho de unos cuantos se vea reflejado en la desgracia de muchos, es una injusticia que nosotros.

Sus canciones están chulísimas, me encantan. Tienen mucho de Extremoduro. Pero quiero que sus letras pasen a la historia.