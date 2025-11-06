Zelenski viajará a España en los próximos días y se reunirá con Sánchez, con quien visitará el Guernica

El acuerdo bilateral incluye ayuda militar, formación de tropas ucranianas, intercambio de inteligencia y apoyo logístico, además de compromisos en colaboración económica, humanitaria y de reconstrucción de infraestructuras.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegará a España en una visita oficial en los próximos días, según han confirmado a El ESPAÑOL fuentes policiales al tanto del dispositivo de seguridad que ya se está preparando en Madrid, para acoger su llegada.

El mandatario ucraniano será recibido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, con quien visitará el Museo Reina Sofía para ver el Guernica de Pablo Picasso.

La última vez que ambos líderes se vieron fue el 24 de septiembre de 2025, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde ambos mantuvieron una reunión en la que abordaron la situación en el frente ucraniano y el proceso de paz con Rusia.

Se trata de la segunda visita del mandatario a nuestro país, en el que ya estuvo en mayo de 2024. Los Reyes fueron los encargados de recibirle en aquella ocasión, y estuvo en Moncloa, desde donde ofreció una rueda de prensa junto al líder del Ejecutivo.

Zelenski aprovechó para visitar el Congreso de los Diputados. Un escenario que no conocía, pero en el que había ofrecido un discurso de forma telemática al inicio de la invasión rusa. En aquella ocasión, mencionó la guerra civil y el cuadro de Guernica.

En ese último encuentro en España, Zelenski agradeció a Sánchez los esfuerzos de España para lograr una “paz real” y el apoyo constante a Ucrania desde el inicio de la agresión rusa.​

La de mayo de 2024 fue la primera visita oficial bilateral del presidente ucraniano al país, donde firmó un acuerdo de seguridad militar valorado en 1.000 millones para apoyo a Ucrania en 2024.

Este pacto contempla ayuda militar, formación de tropas ucranianas, intercambio de inteligencia y apoyo logístico para fortalecer la capacidad de Ucrania ante la invasión rusa.

Además, incluye compromisos para reforzar la colaboración económica, humanitaria y en reconstrucción de infraestructuras, consolidando la alianza entre ambos países en el marco del apoyo internacional a la soberanía ucraniana.