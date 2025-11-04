Torres propuso a Koldo una reunión con Illa, Ábalos y Sánchez por la movilidad en Canarias durante el covid

El expresidente canario expresó en mensajes su frustración ante los obstáculos y agradeció a Koldo su apoyo en las gestiones con el Ejecutivo.

Torres mostró su descontento con la resistencia del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a adquirir test de antígenos, llegando a plantear acudir directamente a Pedro Sánchez para resolver la situación.

El informe de la UCO revela que Torres utilizó a Koldo como intermediario para gestionar contactos y presionar a altos cargos del Gobierno central.

Ángel Víctor Torres propuso a Koldo García una reunión con Pedro Sánchez, Salvador Illa y José Luis Ábalos para abordar la movilidad en Canarias durante la pandemia de covid-19.

El hoy ministro Ángel Víctor Torres utilizaba al asesor Koldo García Izaguirre en su etapa como presidente de Canarias para conseguir toda clase de gestiones del Ejecutivo, así como para llegar al presidente del Gobierno, según revela el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según se desprende de las 350 páginas de este dosier, Torres propuso a Koldo una reunión con Salvador Illa, José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez por la movilidad en Canarias durante la pandemia de la covid-19.

Según los mensajes intervenidos, el 5 de diciembre de 2020, el entonces presidente autonómico informa a Koldo que pretende mantener una reunión a la que asista Pedro Sánchez, Ábalos e Illa, entonces ministro de Sanidad.

Mensaje de Ángel Víctor Torres en el que informa a Koldo que pretende mantener una reunión con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Salvador Illa. E.E

Koldo le responde positivamente. Posteriormente, Torres le dice que enviará un mensaje al presidente del Gobierno y le pide que José Luis Ábalos eche una mano para cerrar la reunión, y le pregunta si el ministro sabe que él quiere verlos, contestando Koldo que sí lo sabe.

En otra cadena de mensajes presente en el informe, tres días antes, el 2 de diciembre de 2020, compartió su descontento con el exasesor ministerial Koldo García debido a la resistencia de Illa para adquirir test de antígenos. Torres llegó a afirmar que no soportaba la situación y que su única opción restante era "Pedro".

"Ángel Víctor muestra a Koldo su disconformidad con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa", dice la UCO, "quien, al parecer, estaría poniendo algún tipo de reparo a la contratación de los test de diagnóstico con Megalab", una de las empresas vinculadas a la trama.

"Actúa como enlace"

El presidente autonómico le pregunta a Koldo si está con José Luis Ábalos. Y añade "Solo me queda Pedro". Koldo le contesta que José Luis "está ocupado en ese momento, pero que más tarde estará con él y puede facilitarle poder hablar".

Continúan hablando y Ángel Víctor le dice a Koldo que le pregunte a Ábalos si "le parece que le caiga a Pedro como opción desesperada", contestando este que mejor hable directamente con José Luis Ábalos y le diga "lo que vas a andar a Pedro".

"Todo ello parece indicar que Koldo, también actuaría como enlace entre el presidente canario e instancias superiores, llegando

incluso, Víctor Torres, a consultarle la manera de proceder con el presidente del Gobierno", zanja la UCO.

Torres criticó duramente la actitud de Illa y consideró necesario comunicarse con ‘Ábalos’ o ‘Pedro’ para resolver la situación. En un intercambio con Koldo García, Torres expresó su exasperación: ‘No hay puta manera con Illa!! Le he pedido un jodido mes de prueba solo y ni así. Quiere el enfrentamiento y mañana lo tendrá! Yo no puedo llevar a la ruina a Canarias’, lamentó el político.

Además, Torres reveló sentirse al borde de sus límites y manifestó su deseo de no ser obstruido en su gestión: ‘Estoy al límite. No quiero que me ayuden. Solo quiero que no me jodan’, confesó a García, a quien también agradeció por su apoyo continuo. ‘Lo conseguiré ya verás’, respondió Koldo intentando apaciguar la situación.

Finalmente, Torres comparó su posible postura con la de otros presidentes autonómicos críticos y aseguró su lealtad hacia ‘Pedro’ y ‘José Luis’, a pesar de las circunstancias adversas.