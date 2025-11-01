Los marroquíes celebran la nueva herramienta de la DGT: sus ciudadanos canjearán el carnet de conducir sin colas

Atasco durante la Operación Paso del Estrecho de este 2025. Efe

La DGT ha lanzado una nueva herramienta online para que ciudadanos extranjeros puedan canjear su carnet de conducir sin necesidad de colas.

La reforma se aplica a una veintena de países que tienen convenio de canje de permisos de conducir con España. Entre ellos, Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía, Serbia y algunos latinoamericanos. Sin embargo, es la comunidad marroquí, la más numerosa en España, la que más se beneficiará.

Con casi 900.000 marroquíes viviendo en España, esta medida debería tener un impacto directo en el empleo y la movilidad.

Porque muchos de ellos trabajan en el transporte, la logística o los servicios, donde el permiso de conducir es esencial.

Este sistema facilitará su integración profesional. Algo que desde las asociaciones de la comunidad marroquí consultadas lo ven como "un paso importante para una mejor integración profesional".

Hasta ahora, el canje de permisos con terceros países requería que los usuarios solicitaran una cita presencial en las oficinas provinciales de la DGT, un proceso que a menudo se percibía como restrictivo

Con el nuevo soporte digital de la DGT, la gestión puede realizarse sin examen, con una simple visita a la oficina regional para entregar el permiso del país de origen y recoger un permiso temporal.

Se reduce así uno de los trámites más complejos en el ámbito administrativo. Debido a las comprobaciones necesarias con las autoridades emisoras: la presentación de un certificado médico, un justificante de residencia en España y, en el caso de los permisos profesionales, la superación de un examen complementario.

Un proceso que demoraba la puesta en marcha de los profesionales del transporte en semanas, o incluso meses, para obtener una cita y pasar los controles administrativos.

Antonio García, empresario ceutí especializado en el transporte de áridos, explica a EL ESPAÑOL que en el caso de uno de sus empleados, conductor de camión, "tardó hasta un año en convalidar su carnet".

La nueva herramienta para facilitar la concesión de los permisos se abrió el 1 de octubre.

Ahora, los interesados simplemente tienen que presentar su solicitud en el portal oficial. La validez de su permiso se verificará electrónicamente con las autoridades de los países de procedencia y, posteriormente, una visita a la oficina regional les permite entregar su permiso original y obtener una autorización provisional.

De esta manera, en pocos días recibirán por correo el permiso español definitivo.

Para la DGT, esta medida refleja el deseo de modernizar la administración y facilitar la integración de los residentes extranjeros.

El objetivo también es aliviar la carga de las oficinas y simplificar el proceso para los extranjeros con un permiso reconocido por España.

De todas las maneras, esta digitalización no comprometerá la supervisión: la validez de cada documento se verifica sistemáticamente antes de su aprobación.

Acuerdos de Sánchez

Pedro Sánchez ya acordó con el rey Mohamed VI en Rabat, en febrero de 2024, que los camioneros marroquíes puedan ser contratados en España sin necesidad de tener que homologar su carnet de conducir.

En Marruecos aplauden estos pasos que se entienden como una de las consecuencias de "la sólida cooperación entre Rabat y Madrid, especialmente en materia de movilidad e intercambios administrativos".

Consideran que "tras los acuerdos sobre migración, formación e intercambios económicos, este avance refuerza una colaboración pragmática centrada en la movilidad y la integración".

No obstante, los medios nacionales recogen que algunas asociaciones españolas "expresan sus reservas, temiendo una afluencia masiva de solicitudes o una relajación de las normas de seguridad vial".