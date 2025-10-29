La Policía desmantela una banda que introdujo 20 toneladas de hachís en cajas de pimientos desde Marruecos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional desmanteló una banda que introdujo 20 toneladas de hachís desde Marruecos en camiones frigoríficos, ocultándolo entre cajas de pimientos. La operación fue realizada en colaboración con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y la Fiscalía Especial Antidroga de Algeciras, resultando en la detención de 20 personas. Los camiones interceptados en Cádiz y Granada contaban con vehículos de apoyo que vigilaban para evitar controles policiales, y se incautaron 9 vehículos, una pistola y más de 7.000 euros en efectivo. Parte del hachís estaba empaquetado como chocolatinas para atraer a consumidores jóvenes, destacando la sofisticación de la red desmantelada.

La Policía Nacional acaba de descubrir una de las mayores tramas de introducción de hachís desde Marruecos en España, en una investigación en la que han intervenido 20 toneladas de hachís ocultas entre cajas de pimientos en camiones frigoríficos procedentes del país vecino.

La investigación se ha producido de forma conjunta con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN) y bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de Algeciras.

Gracias a la acción de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO Central), se han podido desmantelar dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas y detener a 20 personas, todas ellas ya en prisión provisional por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los camiones, que habían llegado al Puerto de Algeciras desde Tánger, fueron interceptados en Cádiz y en Granada, tras un recorrido controlado y protegido por vehículos lanzadera que vigilaban posibles controles policiales. Las organizaciones contaban con una sólida infraestructura en el sur de España para recibir los vehículos y trasladarlos a lugares seguros donde extraían la droga antes de su distribución por Europa.

La investigación se inició gracias a la cooperación entre la Fiscalía Antidroga de Algeciras y la Fiscalía General de la Corte de Apelación de Tánger, así como a la DGSN marroquí, que alertó sobre posibles envíos de grandes partidas de hachís hacia Europa. Los investigadores detectaron el primer camión nada más llegar al puerto de Algeciras y organizaron un dispositivo policial que culminó el 21 de octubre con la interceptación del vehículo en una finca de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Hachís en cajas de pimientos

Durante el trayecto, los narcotraficantes empleaban coches de apoyo que realizaban labores de contravigilancia para detectar cualquier presencia policial.

En el interior del remolque frigorífico, los agentes hallaron numerosas cajas de pimientos verdes que ocultaban un doble fondo donde se escondían 12.000 kilos de hachís embalados en fardos de arpillera.

Quince personas fueron detenidas en esta primera fase y puestas a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

Segundo golpe: otro camión interceptado en Granada.

Solo tres días después, los investigadores detectaron otro camión frigorífico procedente también de Tánger, que fue seguido hasta una nave industrial en una localidad del norte de Granada. Al inspeccionarlo, los agentes descubrieron una estructura cerrada con paneles de madera tras las cajas de pimientos que ocultaba 8.000 kilos adicionales de hachís.

En esta segunda intervención fueron detenidas cinco personas más, a las que se imputaron los mismos delitos. Todas ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial.

Paquetes de chocolatinas

En total, las operaciones se saldaron con la incautación de nueve vehículos, entre camiones, remolques, furgonetas y turismos, una pistola automática, más de 7.000 euros en efectivo y 20 toneladas de hachís. Parte de la droga estaba ya preparada para su venta en pequeños paquetes con envoltorios de colores llamativos, imitando chocolatinas para atraer al consumidor más joven.

Estas actuaciones se enmarcan en el marco de la colaboración permanente entre las autoridades españolas y marroquíes, que ha permitido en los últimos años la neutralización de redes criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Ambas partes destacan la excelencia de sus relaciones en materia de seguridad, basadas en la confianza mutua, la solidaridad y el compromiso compartido de erradicar el narcotráfico.