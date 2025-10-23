Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado del 23-F, a los 93 años

El ex teniente coronel de la Guardia Civil fue destituido y expulsado de la institución como parte de su condena.

Tejero fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar tras el intento de golpe del 23-F, aunque fue liberado en 1996 tras cumplir 15 años.

Antonio Tejero Molina, conocido por su intento de golpe de Estado en 1981, falleció a los 93 años en Valencia.

El que fuera teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, autor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto esta madrugada a los 93 años en Valencia, según lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas y próximas a su familia.

Condenado a prisión por su participación en el intento de golpe, Tejero cumplió condena en diversas cárceles militares. Fue puesto en libertad en 1996 tras pasar 15 años privado de libertad. En los últimos meses, su salud empeoró considerablemente.

En 1983, Tejero fue juzgado y condenado por rebelión militar, agravada por reincidencia, y condenado a 30 años de prisión.

La sentencia también incluía la pena accesoria de destitución de su cargo, lo que suponía la expulsión de la Guardia Civil y la pérdida de su rango.

Tras obtener el tercer grado de libertad en septiembre de 1993, salió en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996.

La madrugada de este mismo jueves, el mando condenado por el golpe que puso a la joven democracia española al borde del abismo recibió la extremaunción. Se encontraba en Valencia, en la casa de su hija, acompañado del resto de sus descendientes.

Fuentes próximas a la familia ya auguraban que no pasaría de esta misma noche, como efectivamente ha terminado sucediendo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.