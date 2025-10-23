Seis anécdotas que debes conocer si no viviste el 23-F

El teniente coronel Tejero irrumpe en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Calvo Sotelo Manuel P. Barriopedro EFE

Eran exactamente las 18:23 cuando el tiempo se detuvo en toda España. El teniente coronel Antonio Tejero, fallecido este jueves a los 93 años, y 200 guardias civiles entraron por la fuerza en el Congreso de los Diputados al grito de "¡Quieto todo el mundo!".

La noticia no tardó en expandirse al resto del país. Nadie sabía qué iba a ser de esa España que acababa de salir de una dictadura de casi cuarenta años. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Quiénes fueron los protagonistas más relevantes?

1. Solo tres se mantuvieron de pie

El golpe ocurrió en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, cuando los guardias civiles irrumpieron en el Congreso de los Diputados por la fuerza. El que fuera vicepresidente del Gobierno y teniente general del Ejército, Manuel Gutierrez Mellado, decidió hacerles frente a la vez que este era zarandeado por ellos.

A su lado, también de pie, se encontraba Adolfo Súarez, que siempre destacó "el patriotismo profundo que tenía (Gutierrez Mellado) dentro de sí". "Mi única idea durante los primeros momentos del golpe fue mantener la dignidad del presidente del Gobierno de España", explicaría más tarde. "Si me mataban tenía que ser cara a cara. En aquellos instantes mi instinto fue dar la cara".

Congreso de los Diputados durante el 23-F Manuel Hernández de León EFE

El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, tampoco cedió a las presiones de Tejero ni a los disparos de algunos agentes.

2. ¿Etarras disfrazados de guardias civiles?

"Estaba en mi escaño de la Carrera de San Jerónimo cuando se montó un gran jaleo en la entrada, comprobé que eran guardias civiles y no etarras disfrazados y en ese momento pensé que algo serio estaba pasando", escribió Manuel Fraga en el diario ABC. También contó que pasó toda la noche con unos guardia civiles "muy amables" que le custodiaban. "Como anécdota: fui el único que salió de allí afeitado", concluyó.

3. La imagen de Tejero, World Press Photo

Las imágenes que se poseen del asalto al Congreso se deben a un descuido por parte de los golpistas. Inutilizaron todas las cámaras menos una, que rodó todo lo ocurrido y gracias a ella existen hoy en día los vídeos de lo ocurrido. Además, fotógrafos como Manolo Hernández de León o Manuel Pérez Barriopedro consiguieron ocultar varios de sus carretes, legando fotografías para la posteridad. La instantánea de Barriopedro —Antonio Tejero pistola en mano y brazo al alza— consiguió el premio a World Press Photo de 1982.

4. Silencio del Rey hasta la una de la madrugada

Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general, se dirigió a todos los españoles en una emisión en directo por televisión y radio. "Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente", comentó.

Emisión en directo de Juan Carlos I el 23-F EFE

Se despidió haciendo hincapié en que "la Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum".

5. El antecedente del golpe: 1978

Conocido como Operación Galaxia, la reunión que tuvieron el teniente coronel Antonio Tejero, el capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas, el capitán de Infantería Luis Alemán Artiles y los comandantes de infantería Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano tenía como fin terminar con el gobierno de Adolfo Súarez.

La congregación tuvo lugar en la cafetería Galaxia, ubicada en la calle Isaac Peral de Madrid. Una vez detenidos, trataron de hacer pasar dicha reunión por una simple charla sin mayor trascendencia. Las penas fueron mínimas, lo cual permitió a militares como Tejero reincidir en 1981.

6. El falso documental sobre el 23-F

Las todavía existentes incógnitas sobre lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981 y la demanda social por conocer más detalles llevó al periodista Jordi Évole a realizar un documental que confundió a más de un español. La periodista Beatriz Talegón llegó a publicar un tuit antes de que se diera a conocer la falsedad de dicha producción.

Reconozco mi error. Me la han colado. Aún creía en algunos profesionales. Lo lamento. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 23 de febrero de 2014

"Ojalá lo que dicen en el documental no lo hubiésemos leído antes en investigaciones serias! Pero sí...Ale, a espabilar que nos toman el pelo". Posteriormente, aceptó su error y calificó a algunos periodistas involucrados como poco "profesionales".