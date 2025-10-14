El Gobierno concede 2 millones de euros a la Autoridad Palestina para financiar salarios de funcionarios y pensiones

El ministro de Finanzas palestino, Omar al Bitar, y el cónsul general de España en Jerusalén, Javier Gutiérrez. Europa Press

El ministro de Finanzas de la Autoridad Palestina, Omar al Bitar, ha firmado este lunes junto al cónsul general español en Jerusalén, José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, un acuerdo que prevé la entrega de 2 millones de euros para financiar los salarios de funcionarios y de pensionistas palestinos.

La agencia de noticias oficial palestina, Wafa, ha informado del encuentro entre Al Bitar y Gutiérrez para la firma de este acuerdo, que se encuadra dentro del mecanismo de financiación creado por Bruselas para canalizar su ayuda a los palestinos, conocido como PEGASE.

"Este apoyo busca reforzar la asociación entre el Estado de Palestina y el Reino de España y renovar el compromiso de Madrid para apoyar el presupuesto del Estado de Palestina y contribuir a la sostenibilidad de los servicios básicos prestados a la ciudadanía", ha resaltado Wafa sobre el documento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 8 de septiembre un refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina con nuevos proyectos de colaboración en ámbitos como la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.

Asimismo, Sánchez ha anunciado un aumento de la contribución española a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), con unos 10 millones de euros adicionales, y, por último, se incrementará la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

A nivel de la UE y desde 2008, la mayor parte de la asistencia de la Unión Europea a la Autoridad Palestina se ha venido canalizando a través del Apoyo Financiero Directo del mecanismo europeo PEGASE, alentando el proceso de reforma de la Autoridad Palestina y varios planes nacionales de desarrollo.

PEGASE apoya los gastos recurrentes de la Autoridad Palestina, principalmente los salarios y pensiones de los funcionarios públicos, las prestaciones sociales, pagadas a través del programa de transferencia de efectivo, y parte de los costos de derivaciones a los hospitales de Jerusalén Este.