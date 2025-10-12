Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el Desfile de la Fiesta Nacional. Más de 3.850 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones recorrerán las calles madrileñas. Dará comienzo a las 11:00 en el Paseo de la Castellana.

