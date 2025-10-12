Como cada 12 de octubre, Madrid acoge el Desfile de la Fiesta Nacional. Más de 3.850 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones recorrerán las calles madrileñas. Dará comienzo a las 11:00 en el Paseo de la Castellana.
Desfile Militar por el Día de la Hispanidad 2025 | Horario
Arrancará sobre las 11:00 horas en el Paseo de la Castellana, finalizando alrededor de las 13:30 en la Plaza de Cánovas del Castillo, frente a la Fuente de Neptuno, donde se ubicará la tribuna de autoridades.
Todo preparado para acoger este domingo 12 de octubre el tradicional Desfile de la Fiesta Nacional. Más de 3.850 efectivos —3.323 hombres y 524 mujeres— integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones recorrerán las calles madrileñas.