"A las consortes las atendían en protocolo, nada de negocios; pinta mal para Begoña", dice De Celis, testigo en Moncloa

Mª Ángeles López de Celis (Madrid, 1957) es licenciada en Psicología y funcionaria de carrera. También, la única persona que ha formado parte de la secretaría de los primeros cinco presidentes del Gobierno de la democracia española. Lo hizo durante 32 años consecutivos.

Por su labor fue condecorada en 2006 con la Cruz de la Orden del Mérito Civil, y mientras continúa trabajando en el Ministerio de Interior ha desarrollado una prolífica carrera como escritora de narrativa y novela contemporáneas.

En 2010 publicó Los presidentes en zapatillas; en 2012, El síndrome de Alí Babá, sobre los casos de corrupción política. Un año después escribió Las damas de la Moncloa, un retrato tan íntimo como político de las mujeres de los presidentes de Gobierno, desde Adolfo Suárez a José Luis Rodríguez Zapatero.

Experta en Moncloa, la autora atiende a EL ESPAÑOL contando que compagina su trabajo en Interior con la promoción de su nueva novela, Granizo de Otoño (Editorial Sargantana), que es "un homenaje al buen periodismo". Tiene como protagonista a una periodista española que acaba trabajando en el New York Times.

Pregunta.- Suele poner en sus obras a las mujeres en el foco. Una periodista, una joven que se dedica a la política en su novela La diputada...

Respuesta.- No es por nada, y no es por un feminismo mal entendido tampoco. Es por mostrar los problemas de las mujeres. En La diputada mostré las dificultades de las mujeres en un mundo de hombres, y también asuntos como la violencia de género, las relaciones familiares y el mundo del trabajo.

De Celis, con un ejemplar de su nueva novela, 'Granizo de Otoño'. David Morales

También ha estudiado la corrupción política. "Yo veo la situación hoy muy negativa. Escribí sobre ellos coincidiendo con el nacimiento de los movimientos de indignados, y luego llegó el 15-M".

Aquello, subraya, "fue un soplo de aire fresco, con esos partidos nuevos... y hoy, en lugar de evolucionar a mejor, estamos mucho peor".

¿Su conclusión? "Que este sistema no funciona. La corrupción es un tema cultural, y no tenemos la capacidad de ser honrados motu proprio. La única solución es endurecer las penas y las normativas para que los culpables sean realmente castigados. Ni las leyes ni los portales de transparencia han servido ni sirven para nada".

Las consortes

María Ángeles López de Celis trabajó codo con codo en el palacio de Moncloa con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Con ellos, y con sus mujeres.

Las esposas de los presidentes "no tienen cargo alguno". Por no tener, "no tienen ningún protagonismo y no tenían ni tienen presupuesto propio".

Así, cada matrimonio que llegaba "tenía que construir su modelo conyugal, por intuición. Porque además, allí no se vive por un mes, se vive años. Y los modelos han sido tan dispares como lo son los maridos. Este plan se pacta entre ellos".

La escritora, psicóloga y funcionaria, posando para EL ESPAÑOL.

Conoció bien a Pilar Ibáñez, Amparo Illana, Carmen Romero, Ana Botella, y a Sonsoles Espinosa, la última con la que coincidió antes de marcharse al Ministerio de Interior. Con la única que no estuvo fue con Elvira Fernández, la mujer de Mariano Rajoy.

Fueron mujeres "que aparcaron su actividad profesional propia mientras su marido era presidente, como por ejemplo, Ana Botella".

La única que no lo hizo fue Sonsoles Espinosa, la mujer de Zapatero, porque era cantante lírica. "Siguió cantando porque en su actividad profesional no había nada de política".

Carmen Romero, que era profesora de Literatura en Secundaria, "también estuvo un tiempo sin ejercer. Aquello no tenia nada que ver con lo de ahora".

Pregunta.- ¿Tenían las consortes asesores?

Respuesta.- No, no. Lo que tenían eran funcionarios de apoyo de tipo administrativo, para que las ayudaran en asuntos de protocolo y agenda, que ha de ser llevada por alguien con experiencia, que sepa y les ayude.

Por ejemplo, organizar una cena, o la hora de hacer una maleta para un viaje de Estado. La actividad de la esposa aquí es acompañar al presidente, porque los dos van a representar a España fuera. Pero esto nada tiene que ver con que te lleven los negocios privados y propios.

Pregunta.- ¿Qué le parece que la defensa de Begoña Gómez haya pedido a Presidencia que detalle las actividades de los distintos asistentes que tuvieron las esposas de otros presidentes de Gobierno?.

Respuesta.- Creo que la estrategia de la defensa de Begoña Gómez se está equivocando al pedir a Presidencia qué tipo de personal de apoyo tenían sus antecesoras, porque puede suceder que [esa respuesta] se vuelva contra ella.

Aunque las otras hubiesen hecho cosas indebidas, eso a ella no le exime en absoluto de su responsabilidad. Además, en esos informes no va a aparecer ninguna actividad de tipo financiero o empresarial.

Creo que cada día que pasa se le complica un poco más su situación. No pinta bien para Begoña Gómez.

Regular la figura

Dada la inédita situación, López de Celis considera que "ha llegado el momento de abordar este tema y tener una normativa que regule las responsabilidades y atribuciones de las mujeres de los presidentes de gobierno. De ellas y de ellos, de los consortes, en el caso de que alguna vez tengamos una presidenta".

Confiesa que no se plantea escribir, de momento, la segunda parte de El Síndrome de Alí Babá. "Es meterte en jardines complicados. Ese libro me costó ciertas represalias, como el intento de abrirme expediente disciplinario".

Aquello "lo escribí porque estaba indignadísima con los temas de corrupción. Tenía tantos que los tuve que seleccionar. ¿Me atrevería ahora? Sí. Pero tengo que encontrarme cabreada y enfadada".

Mº Ángeles López de Celis, caminando por en el Paseo de Colón. David Morales

Pregunta.- ¿La felicitó alguna vez alguna primera dama por aquel libro sobre ellas?

Respuesta.- Ninguna. A nadie le gusta que hablen de ella.

Esta semana, confiesa a EL ESPAÑOL, la telefoneó Elvira Fernández, la mujer de Mariano Rajoy. "Me llamó muy agradecida tras verme en una entrevista de televisión. Yo lo que dije de ella, pese a no trabajar ya allí en su época, es que había dejado muy buen recuerdo en Presidencia de Gobierno".

Las demás la han llamado. "Ten en cuenta que a Ana Botella no la dejé en muy buen lugar, pero todo lo que conté es rigurosamente cierto", abrocha.

López de Celis abandonó su puesto de secretaria de Presidencia de Gobierno antes de que marchase José Luis Rodríguez Zapatero. "Con él estuve seis años. Publiqué el libro y me fui. No podía seguir ni un día más allí".

Se acuerda mucho de los niños que vio crecer allí: "Nadie tiene en cuenta a los niños, a los hijos de los presidentes. Quieren estar con sus padres, y en ocasiones no les es posible, y pasan los años y se convierten en adolescentes. En Moncloa, la adolescencia es la madre de todas las adolescencias, porque llevan una vida que no es la normal".