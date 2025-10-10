Moncloa ignora a Trump y defiende que "España es un socio fiable" de la OTAN y que no variará su gasto en Defensa

El Gobierno de Sánchez no se ha mostrado intimidado por la sugerencia que hizo el jueves Trump sobre expulsar a España de la OTAN por su negativa a incrementar el gasto en Defensa al 5% del PIB.

Hasta cuatro ministros han reafirmado este viernes la diligencia española con la OTAN y han dejado claro que la posición del Gobierno con el 2 % "no va a variar" porque afectaría a las partidas de gasto social,

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este viernes que España es un socio de la OTAN "fiable, responsable y comprometido", y ha asegurado que Estados Unidos es conocedor de este compromiso.

Robles responde a Trump que España es un aliado fiable y asegura que EEUU "lo sabe".

"Estamos cumpliendo, porque el compromiso para este 2025 era llegar al 2%, se ha hecho un esfuerzo muy importante, venimos del 0,9% en el año 2018", ha reiterado la titular de Defensa, que ha defendido que las inversiones repercuten en la industria de defensa española.

Moncloa rechaza que el compromiso con la OTAN se mida solo en términos monetarios y presume de los medios y el personal que destina a las misiones. Este viernes, Robles ha repetido ese argumento y ha alabado a los efectivos desplegados sobre todo en operaciones para proteger el flanco este frente a Rusia, como la Policía Aérea. "Están dando su vida en la Alianza Atlántica y algunos han muerto en el ámbito de la OTAN", ha recordado.

También, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este viernes que España es un socio leal y de pleno derecho de la OTAN "y así va a seguir siendo".

El también titular de Justicia ha explicado que el compromiso de gasto en Defensa de España del 2 % se pactó con el secretario general de la OTAN en la última cumbre para no afectar otras partidas de gasto social "que para nosotros es fundamental como gobierno socialdemócrata que somos".

En este sentido, ha cargado contra el PP por mostrarse dispuesto a aumentar al 5 % el gasto en Defensa. "Me imagino que lo hará porque no tendrá ningún problema en recortar el estado de bienestar y el gasto social en España".

En el mismo sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado este viernes "suficiente" que España destine el 2 por ciento de su PIB a gasto en Defensa: "Es una posición que el Gobierno no va a variar".

Puente ha recordado que "el tratado de la OTAN es claro" y que "las posibilidades de excluir a un país o no también están claras", lo que le ha llevado a decir que "Trump no se lo ha mirado, no se lo ha leído, no las conoce...".

De hecho, pese a la amenaza de Trump, no existe un mecanismo formal en el tratado de la OTAN para expulsar a un país miembro. La organización sólo contempla la retirada voluntaria de una nación mediante un proceso regulado en el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte.

En todo caso, Puente ha incidido en que "España es un país que cumple" con sus compromisos internacionales y que "ha cumplido con la OTAN". "Otra cosa -ha continuado- es que seamos un país dispuesto a invertir un 5 por ciento de nuestro PIB en gasto de Defensa".

Preguntada por la propuesta de Trump, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido que Trump "estará algo disgustado o tendrá alguna decepción" después de haber conocido que el Nobel de la Paz se lo ha llevado la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado.



A renglón seguido ha subrayado que España es un Estado miembro de la OTAN "con los mismos derechos que Estados Unidos para participar y, por tanto, para estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica".



"De hecho, la cumbre de la OTAN ya se celebró, la posición de España ya quedó clara", ha explicado, para reiterar que el Gobierno piensa que "hay, por supuesto, que apostar por la Defensa y por la seguridad del proyecto europeo y de la Alianza Atlántica, pero que en ningún caso esa apuesta puede competir con los recursos que hay que destinar a los servicios públicos, a la Sanidad, a la Educación, a la Dependencia, a la política de vivienda, a la justicia gratuita, a aquello que nos hace ciudadanos".



Por ello, ha recordado, el Gobierno de España trasladó "que el 2% del gasto en Defensa era razonable, era una cantidad ya comprometida y que íbamos a cumplir".

El origen de la polémica

En la cumbre de la OTAN de junio, todos los Estados miembros, incluida España, firmaron la declaración en la que se comprometen a invertir el 5% del PIB en Defensa en el año 2035.

Sin embargo, al término de esa cumbre, Pedro Sánchez se desmarcó asegurando que España no gastará más del 2,1 % de su PIB en Defensa, un porcentaje que consideró más que suficiente para cumplir "en tiempo y forma" todos sus compromisos con las capacidades de la Alianza.

El secretario general, Mark Rutte, cuestionó, por su parte, que el porcentaje establecido por el Ejecutivo español era suficiente para alcanzar sus objetivos. "Hay un acuerdo sobre no estar de acuerdo en que ellos piensan que pueden alcanzar los objetivos de capacidades con un 2,1 % del PIB; la OTAN dice que tiene que ser el 3,5 % como para todos los otros aliados", señaló el también exprimer ministro de los Países Bajos.

También, el propio Trump señaló directamente a España al término de esa cumbre, sugiriendo que podría tener que "pagar el doble" en caso de no acatar el consenso suscrito por los aliados, en una potencial amenaza comercial que luego no ha llegado a materializarse.

A finales de agosto, la Administración Trump ya amenazó a Sánchez de que un gasto del 2% en Defensa era insuficiente y advirtió de graves consecuencias si España no alcanza el 5%.

El último capítulo de este pulso se produjo este jueves cuando el presidente estadounidense sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en Defensa. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", clamó Trump.

Trump: “Quizá deberíais expulsar a España de la OTAN”

"Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: "Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", le instó a Stubb.

"Sánchez es el problema"

Tras las declaraciones de Trump, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicó el jueves por la noche un mensaje en el que afirmó que "España no es el problema" sino que Sánchez es "el problema".

El problema no es España.

España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo.



El problema es Sánchez.

Él no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. Nuestra Nación no tiene que pagar por su frivolidad e irresponsabilidad.



Sabemos… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 9, 2025

Un mensaje que ha reiterado este viernes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, que si Feijóo gobierna, España cumplirá todos sus compromisos con la OTAN.

Socios del Gobierno como IU, reivindicando su posición antimilitarista, han animado a Trump a que haga trámites para conseguir la expulsión de España de la OTAN, como ha planteado, ya que considera que sería una "muy buena solución".



"Ojalá el señor Donald Trump se mantenga en su posición y consiga que expulsen a España de la OTAN. A nosotros eso nos parece una solución muy buena, y de camino que se lleve sus bases militares, también nos parece muy buena solución; con lo cual, animamos a que el señor Donald Trump siga por ahí", ha sugerido el portavoz de IU en el Congreso Enrique Santiago.