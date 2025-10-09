La UCO envía al TS decenas de mensajes que demuestran la existencia de 'sobres' en Ferraz y la 'caja B' de Ábalos y Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) ha recabado decenas de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García.

En varios de ellos, el político solicita a su asistente que realice pagos en su nombre a determinadas mujeres o a miembros de su familia, además de encomendarle gestiones varias, como la compra de billetes de tren o de regalos.

En definitiva, los mensajes constatan un continuo trasiego de fondos y evidencian que Koldo gestionaba —al menos, en parte— las finanzas del exministro a las órdenes de éste.

Todos esos wasaps están incluidos en uno de los anexos del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Dicho dosier policial, ya enviado al Tribunal Supremo, subrayó que Ábalos se benefició de "la existencia de una fuente de ingresos no declarada" mediante fondos en efectivo.

Asimismo, el informe también incluía imágenes de dos sobres, con el logotipo del PSOE en ellos y dinero en su interior.

Anotado a lápiz en ambos, los nombres de Ábalos y Koldo. Junto a ellos, dos cantidades: 826,73 en el destinado al exministro y más de 2.900 en el dirigido a su asistente.

Ambas fotografías figuraban en el móvil de García, con cuya exmujer, de hecho, conversó en varias ocasiones sobre los "sobres de Ferraz", nombre con el que se conoce a la sede nacional del PSOE, debido a la calle en la que se encuentra.

La UCO reconoce en su informe que el PSOE pagó a Ábalos por los gastos que éste abonó en su labor como secretario de Organización de la formación. Y que una parte de estos movimientos están documentadas.

Sin embargo, la Guardia Civil también destaca que otros pagos efectuados por el PSOE carecen de "soporte documental" y no coinciden con lo reflejado en la contabilidad oficial del partido.

Según consta en un mensaje fechado el 26 de junio de 2019, la entonces mujer de Koldo le dijo a éste: "Yo creo que es de él, ya que a mí me faltaba lo de Ferraz".

Asimismo, el 10 de octubre de 2019, su entonces esposa vuelve a mencionarle a García estos pagos: "Han mandado de Ferraz sobre para ti y sobre para Jose". De esta forma, con el nombre de Jose, se referían al exministro de Transportes.

Por otro lado, existen mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Koldo que, a juicio del juez que investiga a ambos, el instructor del Supremo Leopoldo Puente, afectan a la vida íntima del exministro.

Por ello, las distintas partes personadas en el procedimiento no recibirán una copia de los mismos. Si podrán, no obstante, consultarlos en la secretaría del Tribunal.

