La UCO detiene a los "narcos invisibles" Zuluaga y 'Black Jack': introducían 40 toneladas de cocaína cada año en España

Los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Morriones llevaban una vida discreta en Madrid. Cada uno vivía en un piso modesto. Era siempre otra persona la que les registraba en los hoteles. No aparecían en ningún documento.

El lujo lo dejaban para los reservados de Ibiza y las mansiones de Colombia.

Debían mantener un perfil bajo. Eran los responsables de la entrada de 120 toneladas de cocaína al año en Europa, 40 de ellas por España.

Es lo que estima la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que acaba de arrestar a los hermanos Prada junto a Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias Cejas.

Hacía al menos cuatro años, según fuentes de la investigación, que gestionaban libremente sus negocios desde nuestro país.

Pablo Felipe, alias Black Jack y su hermano operaban entre Dubái, España y Colombia, y habían constituido distintas empresas en España con el objetivo de asentarse e impulsar sus operaciones desde aquí.

En apariencia, eran empresarios de proyectos tecnológicos o de construcción e inmobiliarios. Pero en realidad eran los encargados de funcionar como nexo de unión de organizaciones latinoamericanas con la Mocro Maffia, el Cártel de los Balcanes o la Ndrangueta.

Ellos, señalan desde la UCO, eran los llamados "narcos invisibles", de "cuarta generación": los responsables de coordinar y organizar la mayor parte de la cocaína que cada año inunda los puertos europeos.

El caso de estos hermanos o del capo Zuluaga son perfiles nuevos en el mundo del narco.

Se caracterizan por evitar cualquier exposición pública y operar detrás de estructuras empresariales aparentemente legales.

No aparecen en investigaciones tradicionales ni participan directamente en la infraestructura logística. Utilizan siempre intermediarios.

Se estima que esta red era responsable de transportar anualmente unas 120 toneladas de cocaína a Europa desde Colombia. Utilizaban los principales puertos de Países Bajos, Bélgica y España.

Solo en esta operación se han logrado interceptar 25 toneladas en distintos países, según señalan fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL.

La UCO descubrió que ambos hermanos tenían contacto directo con los proveedores del llamado Clan del Golfo, considerado una de las mayores organizaciones criminales del mundo.

De esta manera, se garantizaban el abastecimiento de cocaína en grandes cantidades hacia Europa. Pablo Felipe era el jefe de Operaciones. Controlaba los laboratorios, las rutas logísticas y el transporte. En la cúspide, Zuluaga ejercía como capo, sin acercarse nunca a las gestiones ni a la mercancía.

Santiago, el tercer arrestado en España, era uno de los hermanos de la organización. Policía de Colombia

En la red, la UCO cuenta que el grupo tenía un área dedicada exclusivamente al blanqueo de capitales de procedencia ilícita, mediante esquemas financieros que combinaban el uso de sociedades offshore y transacciones con criptomonedas.

En total, los investigadores han contabilizado transacciones activas de criptomonedas por un total estimado de 700 millones de dólares.

La investigación nace de las comunicaciones interceptadas en la aplicación encriptada del narco a nivel mundial, conocida como Sky ECC. Esto ha permitido acreditar la estructura de la organización criminal.

La investigación ha requerido de numerosas reuniones en distintos países de Europa y Sudamérica, con un intercambio de inteligencia constante entre agencias.

La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

Ha colaborado la Policía Nacional de Colombia (DIPOL), coordinada por EUROPOL y por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN. Durante la fase de explotación se ha contado con el apoyo de la Policía Judicial y de la Compañía de la Guardia Civil de Ibiza.

Todo ha culminado con la detención de cinco personas (tres en España y dos en Colombia), consideradas dos de ellas como objetivos de alto valor (HVT) y la práctica de siete registros simultáneos en España y en Colombia.

Los hermanos fueron arrestados en Ibiza.

El tercero, Zuluaga, fue detenido en Madrid. Acababa de aterrizar en nuestro país recién llegado de Dubái, esa suerte de cárcel dorada para grandes capos del narcotráfico a nivel mundial.