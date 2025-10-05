El PP busca el voto del campo, uno de los más descontentos: "Primero Agricultura, luego Transición Ecológica"

El Partido Popular prioriza la atención al sector primario español y al mundo rural, dentro de su línea estratégica de cara a las elecciones generales, previendo un posible adelanto electoral.

Por ello, ha abierto una línea de trabajo basada en la experiencia de las autonomías en las que gobierna, según fuentes consultadas en el partido.

El objetivo es atender las necesidades de un sector "que ha perdido la lógica y el apoyo por parte del Gobierno central".

También inciden en que el eje de esta estrategia, en caso de gobernar, es cambiar el modelo existente: "Que las medidas del Ministerio de Transición Ecológica no estén por encima de las de Agricultura".

"Claro que hay que hacer políticas ecológicas, pero de una manera equilibrada", explican desde el PP. En un país "eminentemente agrario, no puede ser que no se tenga a Agricultura en primer lugar", indican las mismas fuentes.

La iniciativa responde a la estrategia del PP de lograr el máximo número de apoyos en el agrovoto, uno de los dos ámbitos electorales que se disputa con Vox.

El otro nicho electoral es el de la regulación de la inmigración. De hecho, durante toda esta semana el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha ido desgranando en sus intervenciones distintos mensajes en esta línea.

De ahí que no fuese casual la elección de Murcia para celebrar el cónclave de la cúpula del PP, en el que se marcaron esas directrices políticas el pasado fin de semana. Una comunidad con mucha inmigración y eminentemente agraria.

Allí, el líder de los populares clausuró el acto criticando el "ecologismo de salón" y el "ruralismo de pancarta" y pidió "menos soflamas y más soluciones" para el mundo rural, en clara alusión a Vox.

También apuntó Núñez Feijóo que la lucha contra el cambio climático no puede traducirse en "convertir el campo en un jardín", en referencia a la prioridad otorgada a las políticas de Transición Ecológica frente a las del ministerio que hoy ocupa el socialista Luis Planas.

Sin mayoría clara

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, el número de trabajadores en el sector agrario en España, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, es de aproximadamente 770.000 personas, lo que representa el 3,6% del total de ocupados en el país.

Consultado por EL ESPAÑOL, Gonzalo Adán, director de Sociométrica, explica que el mundo agrario, "entendido como el sector profesional que aglutina a ganaderos y agricultores, está contemplado en el CIS con un código especial que no es territorial, sino profesional".

Y efectivamente, "ese voto está en disputa hoy, al 50%, entre PP y Vox", subraya Adán. "No hay una mayoría clara para ninguno de los dos. Lo que sí está claro, por constatado, es que ese voto ha abandonado hace tiempo al PSOE".

Esto ha ocurrido "en los cuatro últimos años, que coinciden con la mitad de la pasada legislatura, que es cuando Vox lo coge como bandera".

Esa bandera se hizo patente con las protestas del campo español de 2024, capitalizadas, en su mayoría, por Vox. Primero tuvieron lugar en Francia en protesta por la PAC, y luego, en España, con las tractoradas y cortes de autovías.

Fueron convocadas en distintos puntos del país, en ocasiones al margen de las asociaciones agrarias, también por el descontento con los altos precios que las producciones alcanzaban en el mercado, comparadas con los precios bajos en origen.

Pero además, el barómetro del CIS sobre Opinión Pública y Política Fiscal, publicado el pasado mes de julio, arrojó el dato de que los españoles, en general, consideraban que se trata del tercer ámbito en el que se invierten menos impuestos.

Así, un 70,1% cree que se dedican muy pocos recursos al medio rural, por delante de la Sanidad (70%); y solo por detrás de la Vivienda (84,6%) o la Investigación en Ciencia y Tecnología (80%).

Fuentes del PP advierten que "quien entre a gobernar debe saber gestionar. Pero es que actualmente desde el Gobierno no se está gestionando, y eso es gravísimo para este sector, que acumula un elevado hartazgo, como otros muchos en España".

Y Feijóo, "con sus errores y aciertos, viene de lo rural y sabe gestionar. Gestionar es dar soluciones". Eso "es lo que tiene que analizar el sector: que hay muchas soflamas, pero no son viables".

Asimismo, las mismas fuentes precisan que Vox "se ha abstenido en dos votaciones clave para el campo español". Una, en el Congreso, cuando "dio manos libres a Sánchez para el uso de los Fondos Next Generation, sin que las comunidades autónomas pudiesen participar en cualquier debate para la asignación de esos recursos".

La otra, este septiembre, en la votación de la resolución del Parlamento Europeo sobre la iniciativa relativa al futuro de la agricultura y la PAC después de 2027. Vox se abstuvo, junto con Podemos, SALF o Bildu.

La abstención fue muy mal acogida por asociaciones agrarias como Asaja Sevilla, que llegó a difundir una nota de prensa advirtiendo que "queremos que todos los agricultores y ganaderos sepan qué votan en las instituciones aquellos que luego vienen a pedirnos nuestro voto".

La hoja de ruta

El pasado verano, el PP inició una ronda de reuniones "con todos los actores implicados", desde cooperativas, pymes, e industria agroalimentaria, que culminarán este mes de octubre.

Este mismo proceso de escucha, según ha podido saber EL ESPAÑOL, también lo ha iniciado Vox en las últimas fechas.

En cuanto al equipo de agricultura, ganadería, desarrollo rural y de despoblación, estará capitaneado por la eurodiputada Carmen Crespo. También figura en él la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, como secretaria de la PAC.

También se ha embarcado en la tarea la diputada nacional Milagros Marcos, que se encargará del desarrollo rural y de lo forestal; y la diputada Rosa Quintana, que se encargará de toda la política pesquera.

Crespo, quien también fue, como el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, consejera del área en la Junta de Andalucía, subraya a EL ESPAÑOL que trabajarán para crear "un libro blanco" que refleje, entre otras líneas, "simplificación administrativa, rebajas fiscales para incentivar la fijación de la población al territorio o racionalizar los recursos hídricos".

Además, apuesta por una política forestal "que debe ser diferente: se debe trabajar en la prevención, pero también desde una prevención natural, volviendo al pastoreo conducido", por lo que, de gobernar, modificarán la Ley de Montes.

El PP se hace eco así de las voces de la derecha internacional que piden replantear una visión de las políticas ambientales que la izquierda usa como palanca hacia el "decrecimiento".

"Lejos de ser la causa principal de la degradación ambiental, el capitalismo y el intercambio de mercado son una solución superior a los problemas ambientales, especialmente cuando se garantizan y respetan los derechos de propiedad", indicaba este miércoles en un artículo el académico de la Universidad de Berkeley Steven F. Hayward.

Y lo explicaba gráficamente con un ejemplo: "¿Cómo es que nadie lava nunca un coche alquilado? Los propietarios privados son mejores administradores que los recursos controlados política o burocráticamente".