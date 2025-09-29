El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha explicado a EFE que las fuertes precipitaciones, 57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, han provocado momentos de tensión durante la noche.

Luján ha resaltado que no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones instaladas por el consistorio en el barranco de la Saleta y las canalizaciones "han cumplido su función y, aunque se han anegado varias calles, el agua no ha pasado la altura de media rueda de un coche".

El municipio de Aldaia instaló este domingo las nuevas compuertas metálicas contra inundaciones y ordenó el abatimiento de las vallas del túnel de la estación ante el aviso de alerta roja por lluvias.