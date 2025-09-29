🔴Las lluvias desbordan barrancos y provocan cortes de suministro y suspensión de clases en Valencia y Cataluña
Alerta amarilla en Baleares
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado en alerta amarilla todo el territorio de Baleares por tormentas y lluvias que pueden alcanzar los 30 l/m².
El municipio de Aldaia instaló este domingo las nuevas compuertas metálicas
El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha explicado a EFE que las fuertes precipitaciones, 57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, han provocado momentos de tensión durante la noche.
Luján ha resaltado que no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones instaladas por el consistorio en el barranco de la Saleta y las canalizaciones "han cumplido su función y, aunque se han anegado varias calles, el agua no ha pasado la altura de media rueda de un coche".
El municipio de Aldaia instaló este domingo las nuevas compuertas metálicas contra inundaciones y ordenó el abatimiento de las vallas del túnel de la estación ante el aviso de alerta roja por lluvias.
Aragón ha registrado más de 1.500 llamadas
El teléfono de Emegencias 112 en Aragón ha registrado casi 1.700 llamadas y ha atendido 126 incidencias, sobre todo por cortes de luz, por viviendas y garajes que quedaron anegados.
Cuarte de Huerva llegó a estar incomunicado y todavía permanece cerrado uno de los accesos al municipio. La maquinaria trabaja para retirar el barro y está previsto que a las 9:00 se sumen más efectivos.
Clases suspendidas en el sur de Tarragona
La Generalitat ha suspendido este lunes las clases en todos los centros escolares de las comarcas del Baix Ebre y del Montsià, en el sur de Tarragona, y Protección Civil ha enviado alertas a los móviles de esas zonas pidiendo extremar la precaución debido a la posibilidad de que caigan lluvias torrenciales.
El Govern ha informado en una nota de que se pide a la población de la zona afectada por la lluvia que evite los desplazamientos innecesarios, las actividades al aire libre y que no atraviese barrancos, rieras y zonas inundables ante la posibilidad de ser arrastrados por el agua.
Metrovalencia modifica este lunes su servicio habitual
Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias previstas para Valencia y Castellón que han obligado a decretar la alerta roja, según ha informado la entidad en redes sociales.
De esta forma, Metrovalencia aplica el horario de sábado para sus líneas, han indicado las mismas fuentes. Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación.
Se recomienda evitar desplazamientos
La jefa de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Inma Solé, ha explicado en una entrevista en La Hora de La 1 que, ante la previsión de que las precipitaciones hayan continuado en el tercio sur del territorio, este lunes alrededor de las 7:00 se ha enviado un aviso a los teléfonos móviles para recomendar a la población que evite desplazamientos y no se acerque a zonas inundables, como barrancos o rieras, donde el caudal ha podido aumentar con gran fuerza.
Amposta registra más de 200 litros por metro cuadrado
La estación automática de Amposta ha recogido 216 litros por metro cuadrado y la de los Alfacs, 155. También destaca el registro en la estación de l'Aldea, con 98 litros por metro cuadrado esta pasada noche
Al S de #Cataluña destaca #Amposta ( #Tarragona) con más de 216l acumulados y sigue lloviendo con intensidad. Datos provisionales. #Lluvias #tormentas #FMA
Bomberos de Valencia y Castellón rescatan varios vehículos atrapados por la lluvia
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y de Castellón han realizado durante la noche varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia.
Por su parte, los bomberos del Baix Maestrat de Castellón también han tenido que rescatar a una persona del interior de un coche atascado por el agua en Sant Jordi.
En las últimas cuatro horas, según la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), la localidad de Cabanes ha registrado 99,4 l/m2; Suera, 85,4; y Tales, 78,2.
Imágenes de Zaragoza tras las lluvias torrenciales
Fuertes TORMENTAS afectando a Zaragoza
Gracias Juanma pic.twitter.com/WoSReuerdJ
El Ayuntamiento de Valencia suspende las clases
El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la actividad lectiva en todos los centros educativos, la actividad deportiva organizada por la Fundación Deportiva Municipal, y la que tiene lugar en centros sociales (de mayores, centros de día y centros de juventud).
Se cierran también las instalaciones deportivas municipales, las actividades de la Universidad Popular, las bibliotecas municipales, los mercados extraordinarios y ambulantes, y los parques, jardines y cementerios.
"Peligro extraordinario"
El "peligro extraordinario" de esta borrasca, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se concentra en la Comunidad Valenciana, donde las acumulaciones de agua previstas podrían superar los 250 o 300 litros por metro cuadrado entre el lunes y la primera mitad del martes, y también en Cataluña.
En esta última comunidad autónoma se esperan fuertes precipitaciones en el sur de Tarragona, con lluvias incluso torrenciales, además de persistentes, especialmente al final del día y durante la madrugada del lunes, que junto al martes serán los días más adversos del episodio.
Aemet amplía la alerta roja en Tarragona y Castellón
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado la alerta roja en Tarragona y Castellón hasta las 12:00 horas de este lunes, ya que continúa lloviendo con mucha intensidad en estos territorios. Inicialmente, la alerta roja estaba fijada hasta las 08:00 de la mañana.
En un reciente post en X, han informado de que en las últimas horas se han recogido localmente entre 160 y 200 milímetros en los alrededores del delta del Ebro.
Se amplían los avisos rojos de Tarragona y Castellón hasta las 12:00 h de este lunes, pues continúa lloviendo con mucha intensidad en la zona. En las últimas 6-8 h se han recogido localmente entre 160-200 mm en torno al delta del EBRO.
En las últimas 6-8 h se han recogido localmente entre 160-200 mm en torno al delta del EBRO. https://t.co/ZWizBVgqKv
Hasta 8 carreteras se encuentran cortadas al tráfico
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de 8 carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan al este de la península, tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.
-
Imágenes de Cuarte de Huerva, en Zaragoza.
El desbordamiento en Cuarte de Huerva, Zaragoza, ha causado en las últimas horas importantes inundaciones.
Tremendo lo de Cuarte de Huerva ( #Zaragoza) en las últimas horas que ha causado importantes #inundaciones en la localidad. #Lluvias #Tormentas #FMA
Las fuertes lluvias provocan restrasos en el servicio de AVE
El servicio de Cercanías de Valencia se presta con normalidad y en Castellón se ha iniciado a las 07:00 horas tras reconocer la infraestructura debido a las lluvias caídas durante la noche, según ha informado Renfe.
En los servicios de AVE y larga distancia las precipitaciones han afectado a dos trenes que han salido de Castellón y València con retrasos.
El AVE con origen Castellón y destino Madrid de las 06:02 horas ha salido con 62 minutos de retrasos, mientras que el Euromed con origen Valencia y destino Barcelona de las 06:30 horas ha salido con 33 minutos de retraso.
Además, se ha suspendido el servicio de Cercanías de Renfe entre Valencia y Castellón por las lluvias.
ACTUALIZACIÓN 07:00H
En estos momentos, la circulación ferroviaria se presta con normalidad en todo el territorio nacional, con la excepción de dos trenes en la Comunitat Valenciana, que se han visto demorados a primera hora por el reconocimiento de la infraestructura tras
Imágenes del barranco que se ha desbordado en Aldaia
Las fuertes lluvias que se han registrado esta noche en el municipio de Aldaia, en la comarca valenciana de l´Horta Sud, han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.
Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan sólo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.
Imágenes de hace unos momentos del Barranco de la Saleta, en Aldaia, donde se han llegado a acumular hasta 66mm (66 litros por m²) desde las 00h según @avamet
Primeros cierres debido a la alerta roja
La cadena de supermercados Consum ha informado a través de sus redes sociales que, debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias, en la provincia de Valencia, los supermercados Consum permanecerán cerrados.
Aviso importante: os informamos que debido a la situación de alerta roja meteorológica por fuertes lluvias en la provincia de Valencia, nuestros supermercados Consum permanecerán cerrados mañana.
🛒Esto afectará a un total de 182 tiendas. Además, el servicio de tienda…
Incidencias reportadas tras las lluvias extremas
Además, entre las incidencias reportadas durante esta madrugada se encuentra también la movilización del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón para rescatar a una persona del interior de su vehículo que ha quedado atascado por el agua en Sant Jordi.
La misma situación se ha dado en Zaragoza, donde los bomberos de la Diputación han tenido que auxiliar a varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos, y han intervenido además en una fuga de gas provocada por las fuertes lluvias en Botorrita, que quedó resuelta.
Primeras inundaciones en Zaragoza
Las lluvias extremas que están azotando el este de la Península desde ayer domingo han dejado las primeras inundaciones en Zaragoza. Estas son las imágenes de algunas calles de la localidad de María de Huerva en la jornada de ayer.
Así se encontraban hoy algunas calles de la localidad de María de Huerva ( #Zaragoza). Esperemos que no haya daños personales. #Lluvias #Tormentas. #FMA
La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha causado ya sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de Valencia y Cataluña.