Sánchez defiende la inocencia de su mujer y su hermano: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio, la verdad se impondrá"

Sánchez, en su comparecencia ante los medios en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado este miércoles totalmente convencido de que tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano David Sánchez son "inocentes" en las causas judiciales en que se encuentran incursos y de que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio" y "la verdad se impondrá".

Se trata de la primera reacción del jefe del Ejecutivo, quien esta semana se encuentra en Nueva York en la apertura del nuevo periodo de sesiones, la Asamblea General de la ONU, a las últimas decisiones judiciales sobre los casos de su esposa y su hermano.

Por un lado, el juez Peinado ha propuesto este miércoles que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde para concretar su imputación.

Esta decisión se produce tan sólo 24 horas después de que la Audiencia Provincial de Badajoz acordara este martes enviar a juicio oral al hermano de Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que habían presentado.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Si toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi mujer y mi hermano son inocentes", ha recalcado Sánchez este miércoles en una rueda de prensa en Nueva York para hacer balance de su agenda en Estados Unidos con motivo de la semana de alto nivel de la ONU.

Sánchez ha confiado en que cuando se demuestre esa inocencia, tenga la "misma repercusión" mediática que lo que está planteando ahora el juez Peinado.

Por último, ha contestado a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha dicho que Sánchez no se merece el acta de diputado, subrayando que, en democracia, quienes deciden quiénes son los diputados y el presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, "no él con sus insultos".