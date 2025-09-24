Felipe VI exige a Israel que "detenga la masacre" en Gaza y hace una férrea defensa de la ONU tras las críticas de Trump

"Nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre".

Esta es la petición que ha lanzado este miércoles Felipe VI al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, en un discurso en el que además ha hecho una férrea defensa de Naciones Unidas y el multilateralismo, además de la inmigración y la lucha contra el cambio climático, tras las críticas vertidas el martes en este mismo foro por Donald Trump.

El Rey, que intervino en nombre de España ante el órgano de la ONU por primera vez desde que Pedro Sánchez es presidente, exigió a Israel que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia".

"No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas..., ¿con qué destino?", se ha preguntado.

"Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", ha sentenciado.

Felipe VI ha aprovechado su intervención también para rebatir las acusaciones de antisemitismo vertidas por el Gobierno de Netanyahu contra España: "Somos un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes".

El monarca ha subrayado que España "condena rotundamente el execrable terrorismo de Hamás" y de la "matanza brutal del 7 de octubre de 2023" y que defiende el derecho de Israel a defenderse.

"Con la misma firmeza, demandamos que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania y que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad", ha afirmado.

El Rey ha apelado a que la comunidad internacional asuma su responsabilidad para "hacer realidad cuanto antes" una solución viable que contemple la existencia de los dos Estados.

Sobre la guerra en Ucrania, Felipe VI ha defendido que España seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, basada en los principios de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. "La paz en Europa no será posible sin justicia ni responsabilidad", ha advertido.

Defensa de la ONU

Aparte de los dos grandes conflictos que azotan al mundo, Felipe VI ha dedicado una gran parte de su discurso a hacer una férrea defensa de la labor de la ONU.

Lo hace tras las críticas lanzadas por Trump en su discurso del martes, cuando acusó de irrelevancia al organismo multilateral por no haberle ayudado a poner fin a las "siete guerras" que presume haber solucionado en sólo siete meses.

"Creer en las Naciones Unidas es creer en un mundo basado en normas. Las normas son la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una terra incógnita; un tiempo sin normas es una Edad Media", ha advertido.

Ante las "voces que preconizan el fin del multilateralismo y la obsolescencia e ineficacia de las Naciones Unidas", el Rey ha querido agradecer la labor de todo el personal de la ONU: "Son ustedes los custodios de la memoria del siglo XX y los garantes de las esperanzas puestas en el siglo XXI". "Cuando más preguntas surgen en torno al multilateralismo y la cooperación, cuando más les necesitamos", ha añadido.

Inmigración y cambio climático

Por otro lado, el monarca también ha rebatido el duro discurso antiinmigración y negacionista del cambio climático vertido el martes por el presidente de EEUU.

Frente a la afirmación del republicano de que los países occidentales se "están arruinando" por la inmigración, el Rey ha defendido que ésta gestionada adecuadamente es un "vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino". Además, ha instado a respetar los derechos humanos de las personas que huyen de su país.

En cuanto al cambio climático, que el propio Trump calificó en su discurso como la "mayor estafa del mundo", Felipe VI ha advertido de que es una emergencia que exige a todos los países un refuerzo de la gobernanza y de recursos suficientes para acelerar la transición energética justa.

Por ello, en nombre de España, ha instado al "consenso y a la ambición" de cara a la próxima COP30 el próximo mes de noviembre en Brasil.

Además, ha querido dejar claro que España es partidaria "de las sociedades plurales, abiertas, donde todos los ciudadanos participan". En este sentido, ha reconocido que le preocupa "la erosión de las democracias, la desafección que advertimos hacia valores esenciales para la convivencia democrática".

"En estos tiempos confusos, que ponen a prueba la capacidad de diálogo, es cuando más fieles debemos permanecer a esos valores", ha esgrimido.

Por último, sobre la igualdad de género, ha indicado que "España aspira a seguir siendo un referente global en temas como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, contra la violencia sexual y de género, por la mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y en los procesos de toma de decisiones".