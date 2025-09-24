Cruz Sánchez de Lara pide la dimisión de Ana Redondo por los fallos de las pulseras y revela que sufrió malos tratos

"Hoy va a ser mi día más difícil en la televisión. Lo voy a hacer por las demás, pero tengo que hacerlo. Estas barbaridades no se pueden consentir". Así ha reaccionado Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público a las palabras de Ana Redondo este miércoles sobre los fallos de las pulseras antimaltrato.

La ministra de Igualdad ha acusado a la oposición de utilizar esta cuestión "como ariete contra el Gobierno". "Estoy indignada", ha asegurado la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, antes de contar su experiencia como mujer que sufrió violencia machista por parte de su anterior marido.

"Hoy es un día que celebro más que mi cumpleaños. Hoy, 24 de septiembre, es el día que yo llegué a Madrid con una maleta, un niño de 4 años y un problema grave que yo no sabía reconocer", ha señalado Sánchez de Lara.

En primer lugar, la abogada ha dado las gracias a Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y activista feminista presente en plató, porque si está "bien y viva es por mujeres como ella". "Hoy le tengo que prestar mi voz a las mujeres que no pueden porque están ofendidas y muertas de miedo. No hace falta que te asesinen para que te anulen y tengas ganas de morirte".

"No he contado esto cuando podría haber cobrado mucho dinero en algún momento de mi vida. Hoy lo hago por las demás. Papá, mamá, perdón. Álvaro, hijo, perdóname", ha rogado una emocionada Cruz Sánchez de Lara.

La colaboradora del programa matinal de Antena 3 fue víctima de malos tratos "con la antigua ley", cuando "no había recursos". Esto es, hace 23 años. "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí. Voy a volver porque me hacen un reconocimiento y me he armado de valor. Solo he vuelto con la protección oficial que me otorgaba mi orden de alejamiento. Primero como medida cautelar y luego como parte de la condena", ha relatado.

Cruz ha desvelado que, además, llevará a su hijo a este homenaje: "Me parece injusto que tantos años después no podamos reconciliarnos con la ciudad en la que un día fuimos felices". "No he vuelto por miedo", ha asumido.

"Estoy aquí haciendo este esfuerzo personal, como acto de responsabilidad y para pedir la dimisión de esta señora [Ana Redondo]. Y, si no, el cese por parte del Gobierno que ha hecho del feminismo su bandera", ha expuesto Sánchez de Lara.

Consciente de que este "acto de responsabilidad" puede "sorprender", pues no es un registro en el que espectador suela ver a la jurista, ha admitido: "No soy una mujer débil, pero eso no significa que no sea frágil. Yo sufrí un estrés postraumático grave. Al acercarme a 50 kilómetros de la ciudad, las manos me temblaban".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.