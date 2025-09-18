La Guardia Civil acredita que los audios de Koldo y Santos Cerdán repartiendo comisiones ilegales son auténticos

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil concluye que los ocho audios grabados por Koldo García, en los que se escucha a Santos Cerdán mencionar y repartir supuestas comisiones ilegales, son auténticos y no están alterados.

Según un informe pericial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" en las grabaciones efectuadas por García, el exasesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró estas grabaciones en poder de Koldo. En ellas, también se menciona el supuesto pago de estas mordidas a Ábalos a través de quien fuera su asesor y mano derecha.

El audio clave de Koldo y Santos Cerdán repartiéndose mordidas se grabó en la sede del PSOE en Ferraz: "Necesito algo de dinero"

En uno de estos audios —que hizo, incluso, pronunciarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar su desagrado—, el ministro y García se reparten prostitutas y describen las habilidades sexuales de varias mujeres.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión como presunto líder de esta trama de corrupción, puso en cuestión la autenticidad de todos estos audios.

Este mismo jueves, de hecho, el Tribunal Supremo ha decidido mantenerle entre rejas por riesgo de destrucción de pruebas.

Además, a través de un escrito firmado por su abogado, Santos Cerdán, ex mano derecha de Pedro Sánchez, deslizó la teoría de que la Guardia Civil pudo estar detrás de la grabación de los mismos, así como de su incautación interesada.

En estas ocho ocasiones, García puso en marcha su grabadora sin que sus interlocutores lo supieran.

Leopoldo Puente, el juez del Supremo que investiga a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, por su parte, atribuye una "especial potencia incriminatoria" a estas grabaciones.

Al menos una de ellas, como desveló EL ESPAÑOL, fue registrada en la sede nacional del PSOE, situada en la madrileña calle Ferraz.

En dicho clip, grabado el 22 de abril de 2019, se oye hablar a Cerdán con Koldo. Su transcripción es la siguiente:

Koldo: (Susurra) Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.

Santos: ¿Cuánto le dimos?

Koldo: 60.

Santos: ¿60 le dieron ahora?

Koldo: Sí, pero yo…

Santos: Tienen que quedar allí... De allí eran 50 y 10 para ti.

Koldo: No, porque yo tengo que frenar... Sé cuándo está, cómo está y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas con lo que se le debe.

Santos: Quitando, no lo de ahora, ¡eh!, hasta ahora...

Koldo: 150.

Santos: ¿Se le debe todavía 150?

Koldo: Sí, señor, y a mí, y a mí 50 (ríe) y a mí 50 (ríe) ha quedado claro, ¿no? ¿Vale? ¿Me ayudarás? Ya sabes que yo soy facilón...

Santos: Coño, tío, en todo lo que pueda, a ver si el tonto este de… de Almentilla (fonético) ha resolvido (sic) de una puta vez lo nuestro.

En su informe, la UCO atribuyó a Santos Cerdán el rol de coordinador de las comisiones irregulares pagadas, supuestamente, por la constructora Acciona a cambio del amaño de obras públicas en el Ministerio de Transportes.

En concreto, la Guardia Civil cifra en 620.000 euros las mordidas que el ya ex número tres del PSOE habría gestionado en favor de Ábalos y Koldo.

Ahora, Criminalística, unidad especializada del Instituto Armado, tras analizar las ocho grabaciones, concluye que la tesis de Cerdán no se sostiene: "Es más probable", expresan los agentes de la Guardia Civil, que la autenticidad de los audios sea la posibilidad "que se considera verdadera".

