Calma en los primeros kilómetros de etapa entre Alalpardo y Madrid
El pelotón de ciclistas marcha agrupado en los primeros kilómetros, que serán de felicitaciones y fotos para los ganadores de las diferentes clasificaciones.
El Visma ha salido con un maillot especial en honor a Jonas Vingegaard.
😎 Men in Black (and Red) ❤️— La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2025
⚫️ Los Hombres de Negro (Y Rojo, claro) ❤️#LaVuelta25 pic.twitter.com/lFpgtFVvSL
Comienza la última etapa de La Vuelta Ciclista a España
Acaba de comenzar la última etapa de La Vuelta Ciclista a España. El foco está puesto en las protestas propalestinas que pueden interrumpir el recorrido del último tramo de la competición en Madrid.
Ayuso considera que el mensaje de Sánchez sobre las protestas en La Vuelta es "intolerable"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el mensaje de Pedro Sánchez a favor de las protestas en La Vuelta Ciclista a España es "intolerable".
"Hay muchísimos sitios para hacerlo, no coacionar a los ciclistas. Esto va contra el deporte, la libertad y nuestra imagen", ha declarado.
La presidenta regional ha añadido que el recorrido de La Vuelta se ha visto perjudicado por las protestas propalestinas. "Queremos decir que no hay derecho a usar el deporte, la cultura o ningún ámbito de la sociedad para dividir".
Irene Montero critica que Sánchez saque "las tanquetas para reprimir la solidaridad con Palestina"
Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ha criticado que Pedro Sánchez diga por la mañana que "está orgulloso de quienes protestan" y que por la tarde saque "las tanquetas para reprimir la solidaridad con Palestina".
La eurodiputada ha destacado que durante la última etapa de La Vuelta habrá "muchas personas solidarias con Palestina que van a seguir alzando la voz contra el genocidio".
Además de esto, Montero ha afirmado que está "muy preocupada" porque durante esta jornada "se puedan garantizar los derechos fundamentales de todos los manifestantes".
Belarra llama al "boicot" de La Vuelta a España: "Desobedecer ante la injusticia es una obligación moral"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este domingo a "boicotear" la última etapa de la Vuelta a España por permitir "al equipo de Israel que participe". Además, ha añadido que "desobedecer ante la injusticia es una obligación moral".
Belarra ha destacado que la participación del equipo Israel Premier Tech es utilizada "con total normalidad para lavarle la cara a los genocidas".
Finalmente, la secretaria general de Podemos ha pedido que se rompan "todas las relaciones comerciales, diplomáticas, económicas, militares, culturales y deportivas con el Estado genocida de Israel".
Las tanquetas de Sánchez para proteger a los genocidas de las protestas de la gente. Desobedecer ante la injusticia es una obligación ética. Todas a Atocha. pic.twitter.com/8VSfLcriWB— Ione Belarra (@ionebelarra) September 14, 2025
Belarra afea a Sánchez que muestre su "admiración" por las protestas mientras mantiene el operativo policial de Madrid
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha afeado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muestre su "admiración" por las protestas mientras mantiene el "operativo policial" de Madrid.
Así, Belarra ha añadido en su perfil de X, antes Twitter, que el presidente del Gobierno tiene "la cara de cemento armado" por apoyar las protestas mientras mantiene la presencia de la Policía, un despliegue que "supera al que hubo en la Cumbre de la OTAN".
La secretaria general ha ironizado con que "me imagino que habrá dado orden de retirar" a todas las autoridades de Madrid.
