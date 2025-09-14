La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el mensaje de Pedro Sánchez a favor de las protestas en La Vuelta Ciclista a España es "intolerable".

"Hay muchísimos sitios para hacerlo, no coacionar a los ciclistas. Esto va contra el deporte, la libertad y nuestra imagen", ha declarado.

La presidenta regional ha añadido que el recorrido de La Vuelta se ha visto perjudicado por las protestas propalestinas. "Queremos decir que no hay derecho a usar el deporte, la cultura o ningún ámbito de la sociedad para dividir".