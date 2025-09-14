Sánchez muestra "admiración" por quienes se "movilizan por Palestina" horas antes de la etapa final de La Vuelta

Sánchez muestra su admiración por El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asiste a un acto del partido socialista con militantes, este domingo en Málaga.se "movilizan por causas justas como Palestina" horas antes de la etapa final de La Vuelta EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este domingo su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas" de La Vuelta, pero también su "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

El también secretario general del PSOE ha lanzado estas palabras en el acto de inicio del curso político del PSOE en Málaga, en referencia a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Este domingo llega a la capital, en una jornada en la que están convocadas diferentes protestas en señal de repulsa a la participación del equipo israelí en esta competición ciclista.

Todo ello mientras los ataques a la población palestina en Gaza no cesan: en lo que va de domingo, Israel ha matado a 40 gazatíes en bombardeos contra la capital del enclave, que las tropas israelíes se disponen a tomar desplazando a su millón de habitantes.

Sánchez, además, ha mostrado su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos. ¡Vivan los derechos humanos y viva el pueblo español!", ha reiterado.

Asimismo, ha defendido las políticas impulsadas por su Gobierno para frenar las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Por otro lado, ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada" y que lo "único" que hace es "insultar".

"Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional que ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha añadido.

La opinión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre estas movilizaciones es totalmente la contraria. Este pasado sábado reaccionaba al intento de paralizar el paso de un pelotón por parte de un grupo de manifestantes.

Afortunadamente España no es esto.



Pero qué triste haber dado una imagen tan bochornosa en la Vuelta Ciclista a España.



En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo. pic.twitter.com/oHRdXHjZ6o — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 13, 2025

"Afortunadamente España no es esto. Pero qué triste haber dado una imagen tan bochornosa en la Vuelta Ciclista a España", condenaba en redes sociales.

"En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo", añadía, coincidiendo con la presencia de las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero en dichas protestas propalestinas a la altura del municipio madrileño de Cercedilla.

Belarra fue más allá e hizo un llamamiento a "un desborde de miles de personas que se sobreponga pacíficamente a la militarización y que boicotee el final de una competición que no se tendría que haber celebrado"