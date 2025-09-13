El delegado del Gobierno en Madrid dice que protegerá a quienes protesten contra el "genocidio" de Gaza en La Vuelta

Manifestantes propalestinos antes de darse la salida de la vigésima etapa de La Vuelta a España disputada este sábado entre las localidades madrileñas de Robledo de Chabela y el Puerto de Navacerrada con un recorrido de 165.6 km. EFE

Interior ha blindado Madrid este fin de semana para velar por la seguridad de la Vuelta Ciclista ante las protestas convocadas por la participación del equipo de Israel Premier Tech bajo el lema 'La única meta: Palestina libre'. Hasta el momento, el evento deportivo está transcurriendo con normalidad en la mañana de este sábado mientras los pelotones avanzan por los municipios de la sierra madrileña.

Una protesta ha dado el pistoletazo de salida en Robledo de Chavela y, a la altura de San Lorenzo del Escorial, una multitud de personas ondeaba banderas de Palestina. Sin embargo, los agentes de la Guardia Civil desplegados favorecen a que, hasta ahora, no haya habido incidentes al paso de los deportistas por la Comunidad de Madrid.

Y es que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este mismo sábado que el dispositivo especial está preparado para "velar por la seguridad, tanto para el evento deportivo como de todos los espectadores y de los manifestantes que quieran protestar frente al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza".

La Delegación ha recordado que el de manifestación es un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de ambas etapas.

Por otro lado, ha recordado el "liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena al genocidio del pueblo palestino" y ha pedido responsabilidad política para "no caldear el ambiente".

A pesar de estas peticiones, este mismo sábado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a boicotear el final de La Vuelta.

"Quiero hacer un llamamiento para que mañana haya un desborde de miles de personas que se sobreponga pacíficamente a la militarización y que boicotee el final de una competición que no se tendría que haber celebrado", ha manifestado la líder de Podemos.

Asimismo, ha aprovechado para arremeter contra el Ejecutivo central, que "lejos de garantizar el derecho a la protesta, ha trabajado de la mano de Almeida y de Ayuso para proteger al equipo de Israel y lavar la cara a los genocidas".

Operativo especial

Para esta primera jornada se han movilizado 400 guardias civiles, que se sumarán a los que integran el dispositivo que acompaña La Vuelta, en lo que constituye el mayor despliegue efectuado hasta la fecha en una prueba ciclista en Madrid y el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

Mañana domingo se sumarán 1.100 agentes de la Policía Nacional, ya que las concentraciones más importantes están previstas para entonces por donde los ciclistas darán nueve vueltas: Atocha, Cibeles, Colón, Callao, Palacio Real y Puerta del Sol.

Se trata de la última etapa de La Vuelta, que transcurre entre la localidad madrileña de Alalpardo y Madrid, y que según ha anunciado la organización de La Vuelta a España, se ha decidido recortar en 5 kilómetros por "motivos de circulación".



"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa por motivos de circulación", según un comunicado de la Vuelta.

El operativo fijo de la octogésima edición de la Vuelta Ciclista está integrado por 132 agentes de la Guardia Civil, tanto de la Agrupación de Tráfico, como de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y del Servicio Aéreo, a los que se suman los más de 70 efectivos de la Policía Nacional adscritos a los antidisturbios, UIP y UPR; Participación Ciudadana, grupos operativos de respuesta y unidad aérea.



Además en cada etapa han colaborado con estos agentes fijos distintas unidades de los territorios por donde discurre la Vuelta.