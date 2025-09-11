Pedro J: "Si Begoña admite que su asistente le hacía 'favores' en sus negocios es lógico que el juez investigue sus correos"

"Ayer pasó una cosa muy importante. Begoña Gómez reconoció ante el juez Peinado que su asistente Cristina Álvarez le hacía favores pidiendo dinero a empresas para su Máster, ayudándole a organizar esos actos que no tenían nada que ver con su función institucional", ha señalado Pedro J. Ramírez en Telecinco.

Para el presidente y director de EL ESPAÑOL "esta investigación del juez Peinado está terminando convirtiéndose en el sumario de los favores".

"También Begoña Gómez hacía favores al empresario Barrabés cuando firmaba una carta para pedir que le dieran dinero público, también las empresas que 'gratis et amore' hicieron el software para la cátedra le hicieron favores, Begoña hizo un gran favor a Delloite al adjudicarle 7.500 euros y Delloite le ha dicho al juez que nunca tuvo acceso al software...." así ha enumerado Ramírez en El Programa de Ana Rosa los favores que ha dado y recibido la esposa del presidente del Gobierno.

Y ha aclarado que "no ha sido el juez Peinado, sino la Audiencia Provincial quien ha dicho que el objeto de esta investigación es averiguar si esos favores eran favores pagados. Y pagados con dinero público".

Pedro J. ha subrayado que "hay que dilucidar si la esposa del presidente se prevalió de su cercanía a Sánchez para obtener presuntos favores y para corresponderlos con otros".

Para el director de EL ESPAÑOL "hay un delito de tráfico de influencias". Y ahora la cuestión es "determinar si estos favores son el equivalente a esas influencias que están penadas por la ley".

Por eso Pedro J. afirma que "tiene todo el sentido que el juez Peinado esté pidiendo los correos tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez (los correos vinculados a sus cuentas institucionales). Y también los correos de Cristina Álvarez con la Complutense. Porque ahí es cuando se va a poder averiguar cuál era la envergadura y cuál era la reiteración de esos favores".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.