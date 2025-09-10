Sánchez y Begoña Gómez llegan entre abucheos al preestreno de 'El cautivo' horas después de que ella declare ante el juez

Pedro Sánchez y Begoña Gómez han cerrado en el cine una jornada complicada, marcada por los tribunales y la sesión de control del Congreso. El presidente del Gobierno y su esposa han asistido este miércoles al preestreno de El cautivo, la última película de Alejandro Amenábar, en los cines Callao de Madrid, horas después de que Gómez declarara de nuevo ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación abierta contra ella por presunta malversación de caudales públicos.

La presencia del jefe del Ejecutivo y de su mujer en pleno centro de la capital ha atraído la atención de viandantes y curiosos.

Según Efe, la pareja entró por una puerta secundaria del cine, rodeada de un amplio dispositivo de seguridad, pero no pudo evitar los abucheos de parte de los presentes. Algunos de los asistentes corearon insultos dirigidos al presidente, en una escena que se repite con frecuencia en sus apariciones públicas.

Horas antes, la jornada había tenido un tono muy distinto. Begoña Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla en un vehículo con cristales tintados, después de que su defensa solicitara esta medida alegando motivos de seguridad.

La de este miércoles ha sido su cuarta comparecencia ante el juez, que investiga también posibles delitos de tráfico de influencias.

En Callao, Sánchez y Gómez se han mostrado sonrientes mientras saludaban a algunos de los asistentes al estreno, al que también han acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y rostros conocidos del cine y la televisión, como Álex de la Iglesia, Belén Rueda, Nathalie Poza o la humorista Henar Álvarez.

La película de Amenábar, protagonizada por Julio Peña, reconstruye los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel y ha generado expectación por el retrato de la relación entre el escritor y su captor.

El director ha defendido que la cinta es, ante todo, una reflexión sobre la libertad. "Todas mis películas hablan de ella, en diferentes formas", aseguró recientemente en declaraciones a El Mundo.

El filme se estrena este viernes y supone el regreso de Amenábar a la gran pantalla tras seis años.