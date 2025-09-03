La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid en noviembre.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid en noviembre. Europa Press

El juez Peinado exige a Moncloa todos los 'mails' de Begoña Gómez para que los analice la UCO

Se investigarán todos los correos electrónicos, recibidos y enviados, por la cuenta corporativa de Begoña Gómez.

El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar el caso Begoña, ha exigido a la Moncloa todos los correos electrónicos, recibidos y enviados, por la cuenta corporativa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desde 2018.

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.