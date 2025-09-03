España
El juez Peinado exige a Moncloa todos los 'mails' de Begoña Gómez para que los analice la UCO
Se investigarán todos los correos electrónicos, recibidos y enviados, por la cuenta corporativa de Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar el caso Begoña, ha exigido a la Moncloa todos los correos electrónicos, recibidos y enviados, por la cuenta corporativa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desde 2018.
Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.