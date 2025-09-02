La exmujer de Ábalos, sobre los casos de corrupción en una entrevista en TV: “Si José cae, no va a caer solo; morirá matando”

"Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado. Estoy en recuperarme yo y recuperar mi vida". Con esta declaración, Carolina Perles, la exmujer del exministro de Transportes José Luis Ábalos, habla de forma clara y concisa sobre su relación sentimental, la cual se prolongó durante dos décadas.

Durante la entrevista, realizada por Mediaset España, Perles considera que "probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", sobre todos los casos de corrupción que envuelven al extitular de Transportes.

"¿Te ha llamado José Luis Ábalos para que no hablaras?", le preguntan a Perles, a lo que ella contesta: "Eso me lo lleva diciendo desde el primer día". "Si José cae, no va a caer solo. Estoy convencida de que morirá matando", sentencia.

"A él le tienes que hacer caso sí o sí, y sino, ya se busca él la manera de complicarte la vida", sostiene la exmujer de Ábalos.

Otro de los temas que se pone sobre la mesa es el referente a las mujeres. "Había muchas páginas XX y carpetas de chicas y yo se lo recrimino", indica Perles, cuando trató de entrar en su ordenador.