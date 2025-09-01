Las llegadas irregulares de migrantes a Baleares ascienden un 79% en un año mientras que bajan un 33% a nivel nacional

Varios migrantes a su llegada al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés en el Hierro, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias. EUROPA PRESS

Las llegadas irregulares de migrantes a España continúan a la baja al reducirse un 32,6% hasta el 31 de agosto respecto del mismo periodo de 2024, aunque los llegados a las Islas Baleares han crecido en un 78,6%.



Son datos del último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior, que por segunda vez desagrega los datos de Baleares, donde han llegado hasta finales de agosto 4.852 migrantes, 2.135 más que en 2024.

Solo en los últimos 15 días, han llegado un total de 529 migrantes en patera a Baleares. En cuanto a las embarcaciones, se han contabilizado un total de 258 desde agosto de 2024, lo que se traduce en un aumento del 56,4% en un año.

Una tendencia que contrasta con las llegadas a Canarias por vía marítima, que caen un 52,6%, con la llegada de 12.126 migrantes hasta el 31 de agosto, menos de la mitad de los 25.571 que llegaron en este período de 2024 a este archipiélago.



Al respecto, estos migrantes han arribado todos por vía marítima en 198 pateras y cayucos, 176 menos que el pasado año, lo que representa un descenso del 47,1%.

Contingencia migratoria en Baleares

La situación migratoria en las Islas Baleares ha alcanzado los niveles "más importantes" de su historia. Este agosto las autoridades del archipiélago han llegado a registrar "una patera cada dos horas" en sus costas, tal y como denunciaba la presidenta balear, Marga Prohens.

"¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez?", preguntaba entonces Prohens. "El resto de rutas migratorias desciende" pero "crece la ruta balear", añadió. La presidenta balear estalla, ante la llegada de medio millar de migrantes en 72 horas: "¿Dónde está el Gobierno?" Estos números también se ven reflejados, como es lógico, en la saturación de los mecanismos de protección de los menores migrantes no acompañados: según ha afirmado Prohens, Baleares tiene a 694 niños y adolescentes migrantes tutelados por los cuatro consells insulares. Esto implica que dos de cada tres menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobreocupación superior al 1.000%, han asegurado desde el Ejecutivo balear. Este mismo lunes, el Govern ha solicitado al Gobierno de España que declare Baleares en situación de contingencia migratoria "no para repartir" menores, sino porque "ya no se dan las condiciones de dignidad". Baleares pedirá la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes no acompañados y exige el despliegue de Frontex Si la capacidad fijada por el Gobierno es de 406 plazas, Baleares tendría que acoger a 1.218 menores para entrar en contingencia. Ya en su encuentro con Sánchez el pasado 29 de julio, Prohens le "suplicó" que pusiera "todo a su alcance para evitar que Baleares se convierta en Canarias" en términos de crisis humanitaria. "El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado, tiene las competencias, medios y responsabilidad de detener la ruta de inmigración irregular hacia nuestras islas". "No puede dejar abandonadas, una vez más, a Baleares", sentenció el pasado mes.

Más allá de las islas

En cuanto al conjunto de España, han llegado 23.931 migrantes, que son 11.578 menos que en el mismo periodo del pasado año.



Como es habitual, la gran mayoría han accedido por vía marítima, un total de 21.721 personas en 821 pateras y cayucos, lo que representan un 35,2% menos de migrantes llegados por el mar y un 19,2% menos de embarcaciones.



A la península llegaron por vía marítima 4.722 migrantes en 357 embarcaciones, esto es un 9,3% menos de personas que en 2024.

Junto a Baleares, aumentan las llegadas a Ceuta y Melilla, a donde han arribado 2.231 migrantes de forma irregular, la mayoría, 2.210, por vía terrestre, que incluye los accesos a nado, un 11,9% más.



En concreto, a Ceuta han llegado 4 migrantes por vía marítima, 15 menos, y 2.014 por vía terrestre, 97 más que en 2024.



La ciudad autónoma de Melilla recibió a 17 migrantes llegados por vía marítima, dos menos que en 2024, y 196 por tierra, 138 más.